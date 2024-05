Essonne : un spectacle mémorable pour clôturer le projet culturel du Désibié à Cheptainville

Le samedi 27 avril, les Amis du Désibié se sont réunis pour marquer la fin d’un ambitieux projet culturel rassemblant des comédiens professionnels et des habitants passionnés par les arts vivants.

La folie autour du Désibié s’est envolée dans un joyeux instant de complicité. Les fans inconditionnels de cet animal mythique se sont retrouvés pour clôturer en beauté le projet labellisé Destination commune avec une bonne dose de créativité et de fantaisie.

Le samedi 27 avril, ils ont imaginé une pièce unique intitulée « Les Amis du Désibié sont de drôles d’oiseaux », un temps fort conçu comme un forum associatif où se mêlent stands, spectacles et activités inspirés par l’oiseau qui a captivé l’imaginaire local.

La magie du Désibié a opéré auprès des petits et des grands

Le collectif des Amis du Désibié, rassemblant un duo de comédiens professionnels et une vingtaine d’amateurs, a monté « un spectacle décalé, déjanté et rocambolesque » autour de la créature mystérieuse. L’événement a enchanté la jeune Cheptainvilloise, Mia, 6 ans : « J’ai aimé tous les spectacles ! ». Sa mère Laura, partage ce sentiment : « C’est une aventure magique pour les enfants et qu’est-ce que ça fait du bien ce type de projet ! C’est comme une petite perle dans la fiente de la vie. Mia a tout de suite adhéré avec son grand frère Ethan. On est parti en famille à la recherche de l’oiseau, on a pris contact avec les Amis du Désibié sur Facebook pour faire part de nos investigations ».

Une aventure humaine et artistique sur deux ans

Le Désibié a migré de la Désirade, commune de la Guadeloupe à Cheptainville, soit à plus de 6700 kilomètres de son habitat naturel. La rumeur de son arrivée a démarré en juin 2022 avec l’engagement de la résidence artistique La Lisière et trois communes partenaires, Avrainville, Boissy-sous-Saint-Yon et Cheptainville. Depuis, l’oiseau exotique a attisé la curiosité de nombreux habitants amateurs de théâtre comique et d’ornithologie mythique. Certains ont souhaité se mobiliser bénévolement auprès des deux comédiens de la compagnie dbk, Stanislas Hilairet et Amédée Renoux, pour monter le spectacle de clôture. Ils ont accepté de plonger dans la folle histoire du Désibié, un être aux plumes de mille couleurs qui laisse des traces de pattes colorées quand il marche et produit des perles dans ses fientes. Oui et la suite va faire sourire de nombreux lecteurs.

Lors de la grande fête du 27 avril à Cheptainville, le groupe a présenté des tableaux et des colliers confectionnés à partir de perles de Désibié. Parmi la foule de spectateurs, les enfants sont restées bouche bée face à l’annonce de l’origine des perles, mais n’ont pas hésité à venir participer à l’atelier de confection à la fin du spectacle.

Des sketchs drôles et marquants

Le public a découvert au fil de sa déambulation dans la salle des fêtes Marie-Nadège, qui a conté des histoires pour enfants dans une version réinterprétée façon Désibié. Il a fait la connaissance de Yogi Jadou, une « jeune fille de 86 ans » qui recueille les témoignages des personnes qui ont vu l’animal. Hélène et Didier ont dévoilé, à travers une drôle de danse contemporaine, leur recette de gâteau chocolaté avec des dragées colorées en hommage à la fiente de l’oiseau. Edith et Nathalie se sont relayées pour couver un œuf de Désibié, comme l’artiste français Abraham Poincheval. Jean-Jacques et Amédée ont partagé leurs recherches sur les raisons du voyage de l’oiseau jusqu’à Cheptainville. Annabelle et Jérôme ont présenté leur affaire de location de deux-roues sur cet archipel des Caraïbes. Ce dernier, venu en réalité de Toulouse, a démontré son talent d’acrobate au guidon d’un BMX.

Le stand de perles des Amis du Désibié. Yogi Jadou récolte les rubans de témoignages. Le comédien Stanislas Hilairet donne la parole à la conteuse Marie-Nadège. Hélène et Didier présentent la recette d’un gâteau en musique. Le fameux gâteau appelé « Caca oiseau ». Les relayeuses pour couver un œuf de Désibié. L’acrobate en BMX a clôturé le spectacle « Les amis du Désibié sont de drôles d’oiseaux ».

Ce n’est qu’un au revoir

Ensemble, ils ont réussi à relever le défi du projet « Destination commune » financé par la Drac Ile-de-France. Le collectif s’est dit au revoir le soir du 27 avril autour d’un repas animé avec un karaoké sur le thème des oiseaux. Pour ceux qui n’ont pas eu l’opportunité d’approcher le Désibié et sa légende, les parcours sonores sont maintenus en place. Les QR Code sont à scanner avec un smartphone au niveau de la place de l’Eglise d’Avrainville et devant les mairies de Boissy-sous-Saint-Yon et de Cheptainville.