Essonne : un temps pour apaiser parents et enfants sur Etampes

A partir de mi-septembre, Mélanie Donie propose des ateliers de relaxation et d’accompagnement émotionnel sur Etampes. Le premier atelier en groupe aura lieu le 2 octobre.

Depuis la rentrée, le café familial Take It Easy propose un atelier avec une nouvelle professionnelle : Mélanie Donie. Tous les vendredis après-midi, la psychopraticienne accueille parents et enfants pour une séance d’accompagnement émotionnel dans une salle au calme à l’étage. « Il y a autant de sensibilités que d’êtres humains sur Terre, je propose donc un accompagnement personnalisé, il n’y a pas schéma tout fait, c’est en fonction de chacun », explique l’accompagnante.

Mélanie Donie s’adresse à tout profil de manière positive : « on

parle d’émotions agréables et désagréables ». Elle accompagne notamment des personnes de tous âges avec un haut potentiel intellectuel (HPI) ou bien une hypersensibilité.

Apprendre à détricoter ses émotions