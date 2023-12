Essonne : un tiers lieu s’installe à La Forêt-le-Roi

La Forge, comme elle a été baptisée, est installée dans les anciens locaux de Metaloiso, rue de Richarville.

Un café associatif qui fait même dépôt de pain, un lieu culturel pouvant accueillir des spectacles, un répar’café, des expositions, des projections de film ou des activités sportives c’est ce que propose La Forge qui a été inaugurée le mercredi 13 décembre dernier dans le village.

Pour les Forestains qui vivent dans un village sans commerce et où les seuls services publics sont l’école et le mairie, c’est un peu de la vie qui renaît avec cette inauguration. La Forge, c’est surtout un espace géré par l’Association des gens du voyage de l’Essonne (ADGVE) qui cherchait depuis plusieurs années à s’installer dans des locaux adaptés. « C’est un grand plaisir de vous accueillir dans ces lieux mais surtout une grande fierté de voir la concrétisation de plusieurs années de recherche afin de trouver des locaux adaptés à l’activité de notre association », a rappelé Jésus Castillo, président de l’ADGVE.

La Forge est en effet avant tout un centre social et a l’ambition, dans la ruralité, de devenir un lieu ressource de référence. « Ce doit être un lieu de médiation pour promouvoir les rencontres, les échanges et le respect mutuel, sortir de l’isolement et de la méconnaissance réciproque », a-t-il rappelé, insistant que La Forge était ouvert à tous, population voyageur ou sédentaire. « La Forge, c’est la maison des habitants et des projets », a insisté Jésus Castillo.

Forger des relations apaisées

Jésus Castillo a remercié la municipalité pour son écoute et son aide pour cette installation. Marie-Ange Gangnebien, maire, a salué la création de ce tiers lieu et de ce café associatif. « Un tiers lieu rural, comme nos bistros et nos cafés d’antan ». Elle voit dans La Forge un lieu de chaleur humaine et une création à la fois dans la continuité de l’histoire des lieux et une nouvelle page importante dans l’histoire du village. Le sous-préfet de l’arrondissement d’Etampes Stéphane Sinagoga était présent à cette inauguration et a salué « une belle association » et cette initiative de créer un tiers lieu car « il vaut mieux forger ensemble que croiser le fer ».

C’est bien ce qu’entend faire l’ADGVE, pour qui La Forêt-le-Roi sera son nouveau camp de base. Il s’agira à la fois du lieu où elle travaille pour la population voyageur, et celui à partir duquel elle pourra échanger avec ses partenaires institutionnels et si besoin les interpeller. « Je lance un appel à la mise en œuvre de l’ensemble des lois et des textes, même s’ils sont imparfaits, et pas seulement dans leurs volets répressifs », a ajouté le président.