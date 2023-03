Essonne : un titre de maître-restaurateur pour le chef de l’Abeille du clocher à Dannemois

Le gérant et chef cuisinier du restaurant L’Abeille du clocher a reçu le titre de maître-restaurateur, le gage d’une cuisine de produits locaux, tout fait maison.

Il n’aura pas fallu longtemps pour le gérant du restaurant L’Abeille du clocher pour obtenir le sacre de maître restaurateur. Ouvert en septembre 2022, l’établissement de cuisine française, tenu par Teddy Goyet, a su marquer les papilles avec sa volonté de faire des pizzas et des plats maison et de saison.

Ses exigences sur la traçabilité et la saisonnalité des produits cuisinés ont été saluées par les services de l’Etat qui lui ont décerné ce titre officiel le 6 février. « Je suis très content du travail accompli, c’est un gage de super qualité, sourit-il. C’est moins connu par les clients que le label des Papilles d’or, mais en étant maître-restaurateur, on prouve que l’on bosse dur et que l’on ne plaisante pas avec la notion de fait-maison. » Teddy Goyet est aussi à la tête du traiteur L’abeille du Chenet, établissement recommandé par le Petit Fûté en 2023.

Pour remplir les assiettes de ses convives, Teddy Goyet se rend chez une quinzaine de producteurs locaux, situés entre 300 mètres et une trentaine de kilomètres. Chaque mois, la carte évolue et est mise à jour sur le site internet. En ce moment, vous pouvez savourer un burger de l’Abeille avec un steak haché de viande Salers, grenailles rôties au beurre et romarin (pain fait maison avec la farine bio de Videlles avec du crottin de Chavrignol, une sauce à la moutarde à l’ancienne et au miel du Gâtinais, cornichon français aigre-doux, mâche et oignon rose bio de Fleury/ version veggie sur demande).

Ils ne sont que trois à avoir obtenu ce titre décerné par l’Etat, les Coqs à Milly-la-Forêt, l’Hôtel de France à Angerville et L’abeille du clocher au 2, rue de l’Eglise à Dannemois. Vous pouvez les retrouver sur l’annuaire en ligne de l’association française des Maîtres-restaurateurs.

• Sur réservation au 06.31.87.44.41. Horaires : ven. 19h-21h, sam. 12h-14h et 19h-21h et dim. 12h-14h. Fermeture exceptionnelle les 24, 25 et 26 février. Site : labeilleduclocher.fr