Essonne : Un tour du monde en cinq ans pour un couple d’Etampes

Qui n’a jamais rêvé de faire un tour du monde ? Christelle et Gérald l’ont planifié durant trois ans et en octobre prochain, ils prennent le départ direction la République tchèque.

Le 7 octobre 2022, le couple étampois Christelle et Gérald partira de France pour rejoindre Prague en République tchèque et ainsi débuter leur tour du monde à pieds en Europe.

Au bout de deux ans, en juin 2024, ils feront une escale en France pour un mariage dans la famille, puis ils s’envoleront pour l’Amérique du Sud, avant de remonter vers le nord et d’embarquer vers l’Asie.

Christelle a 52 ans, elle est gérante de l’institut de beauté dans le centre-ville de Saint-Vrain Efferv’Sens. Gérald a 48 ans, il est fonctionnaire. Tous deux sont passionnés de grandes randonnées et ils avaient chacun l’idée en tête de faire un tour du monde. « J’imaginais le faire une fois à la retraite, mais avec Gérald, on a parlé de nos envies communes et on s’est dit qu’il valait mieux le faire maintenant tant que nous sommes en forme », confie Christelle.

Ils ont fini par organiser un voyage de cinq ans dans 32 pays entre octobre 2022 et juillet 2028 en marchant en moyenne 20 kilomètres par jour. Cela représente un trajet de plus de 45.000 kilomètres à pied.

En Europe : République tchèque, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Slovénie, Italie, France.

En Amérique : Argentine, Chili, Bolivie, Pérou, Equateur, Panama, Costa Rica, Etats-Unis, Canada.

En Asie : Japon, Vietnam, Cambodge, Thaïlande, Birmanie, Inde, Népal.

Découvrir les cultures et les massages dans le monde

Le couple prépare depuis trois ans son voyage. « On prend le temps de tester et trouver des vêtements techniques et du matériel résistant et léger, souligne Gérald. On recherche des sponsors pour nous soutenir, il nous manque la toile de tente, le réchaud et l’assurance voyage qui représente un sacré coût. »

Leurs objectifs : voyager à pieds, aller vers l’autre sans en avoir peur, dormir chez l’habitant, favoriser le troc, découvrir la cuisine du monde, les massages et les remèdes ancestraux. « Avec mon métier, j’ai envie de parcourir le monde pour partager mes méthodes de soin et en découvrir de nouvelles », sourit l’esthéticienne.

Partir et tout quitter pour revenir riche de souvenirs uniques

Durant leur périple pédestre, ils useront chaussures, sacs à dos et tout ce qu’ils embarquent. Pour financer une partie de leur aventure grâce à des dons de particulier, Christelle et Gérald ont créé l’association World Tour Beauty. Ils partageront leurs expériences tout au long de leur périple via leurs réseaux sociaux : « Les Voyages de Slo » sur Facebook, « Tourdumonde.2022 » sur Instagram / TikTok et le blog « Voyager, un rêve indéfinissable ».