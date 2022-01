Essonne : une année pour aller à l’essentiel à Etampes

Le maire de la ville Franck Marlin annonce ce qu’il faut attendre de l’année 2022 à Etampes.

Un an et demi après son retour en tant que maire d’Etampes, et dans un contexte difficile, Franck Marlin annonce pour cette nouvelle année la concrétisation de dossiers importants pour la ville. Le dossier qui tient certainement le plus à cœur de Franck Marlin, c’est celui de la rénovation urbaine du quartier de Guinette.

« Je verrai cette réhabilitation terminée d’ici la fin du mandat. Ce dossier était bloqué car personne ne s’en occupait. Nous avons refait tout le chemin de croix pour faire avancer ce dossier et nous attendons la signature du préfet dans quelques jours. Le choix de l’architecte sera fait en mars prochain et le déblocage des crédits suivra pour le lancement de ce dossier…