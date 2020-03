Essonne : une appli’ qui permet d’envoyer ses colis en Afrique

Une belle occasion a été lancée le 28 janvier par un Spinolien. Disponible sur les plateformes de téléchargement, elle permet de mettre en relation gratuitement les voyageurs vers le continent et ceux qui désirent y envoyer des produits.

Acheminer ses colis vers le continent africain est un vrai casse-tête. Mais désormais, un service devrait rendre l’envoi plus facile. Claude d’Almeida, Spinolien d’origine togolaise, a lancé le 28 janvier l’application Une belle occasion.

« L’idée m’est venue quand je suis allé au Togo en décembre. Comme d’habitude, des connaissances m’ont donné des produits pour la famille, pareil pour le retour », raconte l’homme de 41 ans. En effet, pour envoyer des produits vers l’Afrique deux solutions sont possibles : la première est de sonder son entourage afin de savoir qui part quand, où et quelle place il a dans ses bagages, la seconde est de passer par le fret et les conteneurs, moyen de livraison qui va vite faire monter le prix d’envoi.

La sécurité, encore à l’étude

« L’idée est de mettre en relation les demandeurs et ceux qui voyagent », explique Claude. Sur le site comme sur l’application, les annonces sont postées gratuitement. Le dispositif étant d’abord destiné à rendre service, libre aux utilisateurs de rentabiliser les kilogrammes mis à disposition. Trois cas de figure se présentent : la volonté d’envoyer un colis, la disponibilité de transporter un colis, et enfin la mise à disposition d’excédent de bagage. Toutes ces demandes vont ainsi être mises en relation afin de les satisfaire. Pour le dernier cas, c’est particulier. « Pour les excédents [un dépassement de la limite du poids par bagage autorisé], cela permet de trouver une personne qui, si elle voyage vers la même destination quelques jours après, pourra récupérer les produits en trop et les remettre à son propriétaire une fois arrivée dans le pays. Cela permet de ne pas les jeter et donc les perdre. »

Seul bémol pour le moment à l’étude : la sécurité. Comment s’assurer que les produits transportés sont bien réglementaires ? « La solution serait d’ouvrir le colis devant l’expéditeur avant de le prendre avec soi. C’est basé sur la confiance, après je m’occupe actuellement de trouver une assurance pour combler ce possible problème. » Utilisée par quelques personnes, l’application n’a, pour le moment, pas rencontré ce genre de désagrément.