Essonne : une association d’Authon-la-Plaine collecte des livres pour le Mali

L’association Amicale France-Mali organise trois samedis de collecte pour la création d’une bibliothèque scolaire.

Des bandes dessinées, des contes pour enfant, des romans ou encore des jeux de société… L’association Amicale France-Mali lance le samedi 17 avril une collecte de livres et de jeux d’occasion pour permettre aux 1 000 élèves du complexe scolaire Djeliman-Kouyaté d’avoir accès à une bibliothèque ludique. Les dons sont à déposer à la salle des associations proche de la mairie d’Authon-la-Plaine les samedis 17 avril, 15 et 22 mai entre 11 h30 et 13 h.

« Je suis originaire du Mali, un de mes oncles a ouvert un complexe scolaire privé à Kati, à 15 km de Bamako, explique Dianée Soumano-Baricault, présidente de l’association. Les familles n’ont pas forcément les revenus pour scolariser leurs enfants. On leur donne un coup de pouce. » Le groupe scolaire d’Authon-la-Plaine, Mérobert, Plessis-Saint-Benoist et Saint-Escobille participe à la collecte.