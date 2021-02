Essonne : une association d’habitants contre le projet Nexity « L »Ecrin d’Echarcon »

Premier trimestre 2023, le constructeur Nexity livrera plus de 40 maisons aux abords de la D26. Ce projet ne convainc pas les riverains à proximité des futures habitations.

Des habitants se sont réunis en association pour exprimer leur mécontentement face au projet immobilier neuf de Nexity. Le message est clair sur les banderoles de Protéger Echarcon : « Non au bétonnage sans concertation. Protéger notre terre que « l’orgueil luciférien va transformer en enfer » (citation de Kamal Zerdoumi). »

Le permis de construire déposé par Nexity le 10 décembre 2020 n’est pour le moment pas approuvé. Les pavillons et l’immeuble devraient être livrés pour début 2023. Dans le bulletin municipal Hiver 2020, le maire évoque la création du lotissement « L’Ecrin d’Echarcon » dans son édito. « le dernier projet à la disposition de la mairie prévoit 40 pavillons et un petit ensemble d’habitations à philosophie rurale comprenant 45 logements. » Le projet est jugé « énorme » par rapport à la largeur des parcelles, à la capacité des écoles et à la circulation en ville. Les nouvelles habitations seront entre la D26 et les pavillons existants. Pour les adhérents, l’espace entre les logements et la sécurité des futurs habitants ne seront pas assurés. Le maire n’a pas donné suite à nos sollicitations.

Une révision du projet immobilier « L’Ecrin d’Echarcon » à prévoir