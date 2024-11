Essonne : une boutique de produits en circuit-court à la Grange rouge de Milly-la-Forêt

Le 13 novembre, la Grange rouge a ouvert sa boutique de vente directe qui a rejoint le réseau Bienvenue à la ferme.



Un nouveau chapitre s’ouvre à la Grange rouge ! Le projet, imaginé en 2021, par Apolline Desforges et sa belle-sœur, Camille Forestier-Desforges, voit enfin le jour. Le duo concrétise l’ouverture d’une boutique à la ferme dans ce qui était la grange et les écuries de l’exploitation agricole.



La 5e génération des Desforges s’active pour donner un nouveau souffle à la Grange rouge avec de nouvelles productions et de nouveaux outils : un élevage de poules pondeuses en plein air pour proposer des œufs frais et un laboratoire avec une presse à huile pour produire de sa propre huile de colza. Ces produits sont à retrouver en magasin aux côtés du sirop de monarde et plus de 900 références de productions d’agriculteurs du coin. « 85 à 90 % de nos articles sont issus de production locale, indique Apolline Desforges, anciennement mandataire judiciaire. Cela nous tient à cœur de mettre en avant les agricultrices et les agriculteurs d’ici ». Pour Camille Forestier-Desforges, c’est aussi une reconversion professionnelle, puisqu’elle était architecte d’intérieur. Pour Isabelle Desforges, agricultrice de la 4e génération, « c’est que du bonheur de pouvoir les accompagner, cela fait plaisir de voir que la Grange se diversifie et fera vivre deux familles avec mon fils qui s’occupe des grandes cultures ».

Les œufs de poules élevées en plein air à la Grange rouge. L’huile de colza de la Grange rouge. Le sirop à la monarde de la Grange rouge.

Les amateurs de produits locaux ne seront pas dépaysés avec en rayon des fruits et légumes du coin comme ceux du verger Aux Champs Soisy, des Gâtinaises de la Volaille prunaysienne, des bocaux des Potagers du Marcoussis, des produits laitiers de la Ferme de Moigny ou encore du poisson frais de l’élevage des Truites de l’Eclimont à Abbéville-la-Rivière. Le duo a réussi à réunir un éventail de producteurs de l’Essonne et de la Seine-et-Marne pour le plus grand plaisir des papilles sensibles au circuit-court. « C’est une bonne nouvelle d’avoir cette très belle boutique, on sait que l’on va y trouver des produits de qualité », souligne un couple de Milliacois.



Sur la façade, les clients peuvent voir que la boutique a rejoint le réseau Bienvenue à la ferme qui « regroupe des agriculteurs engagés dans une démarche de qualité et de transparence, comme le précise Bernard Bouley, maire de Milly-la-Forêt. Ce collectif national promeut une agriculture respectueuse de l’environnement, tout en valorisant le savoir-faire des producteurs. »



A noter que l’entrée se fait par une nouvelle route sablée à l’extérieur du corps de la ferme. Un parking fraîchement construit attend les clients à la recherche de produits locaux.