Essonne : une boutique exotique a ouvert à La Ferté-Alais

La commune de La Ferté-Alais accueille sa première boutique de produits exotiques.

Lors de la cérémonie des vœux du Conseil municipal de La Ferté-Alais en janvier dernier, Mariannick Morvan, maire de la commune, avait annoncé l’ouverture de nouveaux commerces dans le centre-ville en 2024. La semaine dernière, le Républicain de l’Essonne a parlé de l’ouverture du restaurant Pizzas Laurent, au 3, rue André-Branche.

Fin février, l’agence immobilière Orpi au 7, rue de l’Hôtel de ville a laissé la place à Exo Boutique Chez Jojo. Jojo, c’est Joyce Kilahuli qui a réalisé son rêve d’ouvrir sa propre boutique de produits exotiques dans sa commune de résidence. Après avoir supporté les intempéries de la vie de commerçante sur les marchés durant six ans, elle fait partie des chanceux qui vont au travail à pied. Pour Grâce, cliente fertoise de 19 ans, l’arrivée de ce magasin est une excellente nouvelle : « Je suis très heureuse, on retrouve des produits que l’on ne pouvait trouver que sur Paris, maintenant, je viens en cinq minutes ! ».

Le magasin dispose d’un rayon frais avec des sodas classiques et des boissons gazeuses africaines comme le Top, limonade aromatisée produite au Cameroun. Il y a aussi une gamme variée de fruits et légumes avec de l’igname, de l’aubergine africaine et de la noix de coco.

Ici, les clients trouvent le manioc sous diverses formes : frais, en semoule, en farine et en pain entouré d’une feuille, une préparation connue sous le nom de chikwangue. Cette racine tubéreuse est riche en vitamines A, B, C, E, en magnésium, en sels minéraux, en fer et en calcium. Elle contient aussi du potassium, du sodium, du phosphore, du manganèse et du zinc. Chez Jojo, il est possible aussi d’acheter de la viande et du poisson congelés. La commerçante est à l’écoute des commandes des clients et peut proposer des recettes à reproduire chez soi avec des produits alimentaires du magasin.

Bientôt des produits capillaires en rayon

Le rayon le plus important, c’est celui des produits secs avec, par exemple, du lait en poudre de la marque Nido, célèbre en Afrique de l’Ouest, de la mayonnaise Bama au citron, très populaire au Nigéria ou encore de la farine de manioc importée du Togo, du Sénégal et du Cameroun. Bientôt, le rayon cosmétique sera agrandi avec des produits spécifiques pour les cheveux : défrisants, mousses, perles, tissages, etc.

La boutique est ouverte du lundi au samedi de 9h à 22h et le dimanche de 11h à 19h. Il est possible de se faire livrer des courses à domicile pour un panier de minimum 100 euros. A partir du 2 avril, le transfert d’argent en ligne avec Western Union sera possible sur place. Il faudra patienter jusqu’aux mois de mai ou juin pour retirer ou déposer des colis Mondial Relay.

• Carte bleue acceptée à partir de 5 €.

Tél. : 06.01.81.04.08.