Essonne : une centaine de jeunes du SNU en séjour de cohésion à Dourdan

Le lundi 14 février, la secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de l’Engagement aux côtés du ministre de l’Education nationale, a lancé l’édition 2022 du Service National Universel auprès des 120 jeunes en séjour de cohésion au Domaine de Normont à Dourdan.

Une matinée riche en sourires et en partage pour les jeunes en Service National Universel (SNU) ! Le lundi 14 février, Sarah El Haïry, la secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de l’Engagement auprès du ministre de l’Education nationale, a rendu visite aux 120 jeunes arrivés la veille au Domaine de Normont, hôtel classé 3 étoiles tenu par Belambra Clubs.

Des adolescents surpris par le Domaine

« Les jeunes ne pensaient pas qu’ils séjournerait dans un lieu de vacances, avec des bungalows et de grands espaces pour les séances de sport, ce fut une belle surprise à leur arrivée », sourit Carole-Anne Tancray, cheffe de groupe adjointe. Ils ont entre 15 et 17 ans et viennent de quatre académies d’Ile-de-France : Bobigny, Créteil, Melun et Paris.

Une équipe encadrante convaincue par le dispositif