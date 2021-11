Essonne : une charte pour l’emploi local signée à Etampes

La ville, les établissements formateurs, les entreprises et établissements d’insertion ont signé une charte pour l’emploi le mercredi 10 novembre.

Répondre aux besoins des entreprises en utilisant la main d’œuvre locale, rien de mieux pour développer la vie économique et l’emploi. D’une pierre deux coups ! Telle est l’ambition de la charte pour l’emploi local signée par la ville il y a quelques jours avec les entreprises Chadel, Colas, E. Leclerc, La Poste, Laloyeau, le Centre hospitalier, Prunevieille et les acteurs de l’emploi que sont Action Emploi, le CFA-MFR Moulin de la Planche, la MFR de l’Essonne Verte, l’ESAT Paul-Besson et Val Emploi Services – Les Potagers du Télégraphe.

« Actuellement, de nombreuses entreprises cherchent à recruter, et le mieux est de recruter…