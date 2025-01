Essonne : une conférence sur la lutte pour la liberté en Iran à Itteville le 31 janvier avec Massoumeh Raouf

Le vendredi 31 janvier à 20h, l’espace culturel Georges-Brassens, à Itteville, accueille en conférence l’autrice Massoumeh Raouf pour témoigner et échanger sur la situation des résistants dans son pays d’origine, l’Iran. L’entrée est gratuite et sans inscription.

Réfugiée en France depuis 1985, Massoumeh Raouf Basharidoust, militante des droits humains, partage à travers l’écriture son expérience et ses combats, notamment en faveur de la liberté des femmes iraniennes et contre les exécutions de prisonniers politiques par la République islamique d’Iran, fondé par l’ayatollah Khomeini et, aujourd’hui, dirigé par son successeur, Ali Khameini.

En septembre 1981, Massoumeh Raouf, alors âgée de 20 ans, est arrêtée et soupçonnée de faire partie du mouvement des Moudjahidines du peuple d’Iran, le groupe d’opposition politique désigné par le régime d' »ennemis de Dieu ». Torturée et condamnée à vingt ans de prison sans procès équitable, elle parvient à s’évader après huit mois d’enfermement. Elle raconte son emprisonnement, les tortures qu’elle a subies et sa fuite dans son livre-témoignage « Evasion de la prison d’Iran » aux éditions Balland.

Massoumeh Raouf dénonce inlassablement les exactions du régime iranien et appelle la communauté internationale à ne pas fermer les yeux sur la répression. L’autrice lutte pour un Iran libre et démocratique. En fin d’année dernière, une pétition en ligne pour dire non aux exécutions des prisonniers a collecté plus de 700 signatures d’élus français. En Essonne, six maires ont répondu à l’appel : Michel Rouland, maire de Brières-les-Scellés, Rafika Rezgui, maire de Chilly-Mazarin, Aurélie Gros, maire du Coudray-Montceaux, Philippe Rio, maire de Grigny, François Parolini, maire d’Itteville et Alain Lamour, maire de Longpont-sur-Orge.

Massoumeh Raouf écrit et faire des conférences comme à Itteville, le vendredi 31 janvier à 20h à l’espace culturel Georges-Brassens pour porter la voix de ceux qui ne peuvent plus le faire, comme son frère cadet Ahmad Raouf Basharidoust. Il est le personnage principal de sa bande-dessinée « Un petit prince au pays des mollahs », édité chez S-Active (préfacé par Ingrid Bettancourt et Linda Chavez). Le jeune homme, emprisonné à l’âge de 17 ans, fait partie des 30.000 prisonniers politiques tués lors du massacre de l’été 1988.

A l’occasion de la conférence à venir, l’écrivaine va détailler l’histoire de l’Iran et le combat des femmes iraniennes pour la liberté. Une projection vidéo va enrichir les échanges avec le public, qui seront suivis d’une séance de dédicaces. « La rencontrer et écouter son histoire c’est la plus belle reconnaissance de son engagement et la conforte dans son combat. Si vous le souhaitez chacun pourra apporter un petit en-cas pour partager ce moment exceptionnel », souligne Muriel Quoy, responsable du service culturel d’Itteville. Les deux livres seront en vente sur place. L’autrice espère ainsi sensibiliser, appeler à la justice pour les victimes du régime iranien et honorer la mémoire des résistants. Pour ne jamais oublier et lutter encore.