Essonne : une cour de rêve pour les élèves de Jean-Jaurès à Itteville

Les élèves de l’école primaire Jean-Jaurès ont découvert une nouvelle cour de récréation à la rentrée, une cour désimperméabilisée appelée Oasis.

Des élèves de CM1 et CM2 avaient travaillé sur le projet l’année dernière : réinventer la cour de l’école pour permettre aux enfants d’apprécier le temps de récréation, retrouver la nature et laisser libre cours à leur imagination. Les rêves de ces jeunes Ittevillois sont devenus réalité !

Depuis cette rentrée, les 120 élèves de l’école Jean-Jaurès arpentent de nouveaux espaces en plein air. La cour est parsemée de buttes de terre sur laquelle grimper, jouer et descendre par un nouveau toboggan.

Les élèves ont demandé un espace où construire des châteaux. C’est chose faite avec un carré rempli de galets avec lesquels créer des édifices tout droit sortis de leur imagination. Ils ont demandé un espace dans lequel jouer avec l’eau. Ils auront bientôt un jardin de flaques d’eau. Tout cela a été imaginé et conçu avec des élèves, des enseignants, Agnès Berthon, conseillère municipale déléguée au projet Oasis, l’architecte Cécile Besnard et le paysagiste Florian Terranova du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Essonne.

A l’entrée, les élèves ont l’espace pour garer leurs trottinettes et leurs vélos. La cour comporte de nombreux bancs et des tables pour permettre aux élèves de s’asseoir en groupe et dans le calme.

Cet automne, seront plantés des arbres et des arbustes pour apporter du vert, de l’ombre et de la fraîcheur à l’espace. A l’avenir, l’école aura un verger-potager pédagogique avec un récupérateur d’eau et un petit amphithéâtre dans lequel jouer des pièces de théâtre ou donner cours lorsque le temps s’y prêtera.