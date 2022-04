Essonne : une élue d’Angerville dans le Bus pour la paix en Ukraine

A l’initiative de l’Association des Elus de France (AEF), en partenariat avec les Batteurs pour la paix, un convoi d’aide humanitaire a pris la direction de l’Ukraine fin mars. Parmi les passagers, trois élus franciliens dont Naïma Sifer, maire-adjointe à Angerville, un village dans le sud de l’Essonne. Le groupe est revenu le 4 avril.

Naïma Sifer, adjointe au maire d’Angerville chargée de l’Action et la Participation citoyenne, a pris le départ le 29 mars avec la délégation du « Bus pour la paix » pour Polyana. La ville ukrainienne se situe à 70 kilomètres de la frontière avec la Hongrie.

Le conseil municipal d’Ivan Dohobetskyi accueille les réfugiés venus de l’est du pays. « Tous les élus sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour aider des femmes, des enfants et des personnes âgées qui arrivent sans rien, précise l’élue. La population sur place a doublé depuis le début de la guerre. »

L’Association des Elus de France (AEF) a mis en place en quinze jours un voyage humanitaire pourvenir en aide aux Ukrainiens. Les Batteurs pour la paix, un groupe de musique bénévole fondé après les attentats de Paris en 2015, a fourni le bus et accompagné la délégation pour proposer un concert aux réfugiés installés à Polyana.

Deux autres élus d’Ile-de-France adhérents à l’AEF ont pris le départ depuis Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine le 29 mars avec Naïma Sifer, secrétaire générale de l’association : Eric Drouche, conseiller municipal à Nanterre et Hubert Cherene, maire-adjoint à Villeneuve-Saint-Georges. Ensemble, ils ont parcouru plus de 1890 kilomètres en passant par l’Allemagne, la Hongrie et la Slovaquie.

Polyana à la recherche de véhicules utilitaires

Le Bus pour la paix a acheminé six tonnes de denrées alimentaires, kits d’hygiène, nécessaires pour bébé, matériel d’aide humanitaire, etc. Les dons ont été récoltés auprès de l’association Humanity France et dans trois communes françaises : Villeneuve-la-Garenne, Evreux, Massy. Durant le week-end, la délégation a pu échangé avec des réfugiés et apprécié le concert des Batteurs pour la paix avec eux.

« Aujourd’hui, la ville de Polyana lance un appel pour obtenir des ambulances, des véhicules de pompiers et des camions poubelle pour subvenir aux besoins dans la région de Transcarpathie, c’est la seule qui n’a pas été touchée par la guerre », souligne Naïma Sifer. L’élue souhaite transmettre ces besoins auprès des services départementaux d’incendie et de secours, les entreprises comme Veolia et la Semardel.

Une convention pour garantir un soutien sur le long terme

Sur place, ils ont signé au nom de l’AEF une convention de coopération avec une association d’élus ukrainiens. « On compte travailler ensemble et faire notre possible pour aider Polyana à subvenir aux besoins des réfugiés, indique la secrétaire générale de l’AEF. Dans ces moments de guerre, il est important de soutenir les personnes engagées pour gérer au mieux le flux de personnes en détresse. »

Durant le rendez-vous dans la salle du conseil municipal, les élus français et les élus de la région de la Transcarpathie ont chanté les hymnes nationaux de France et d’Ukraine.

Pour aider Polyana avec l’AEF : Naïma Sifer 06.51.98.49.08