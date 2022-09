Essonne : Une encyclopédie qui a du chien

L’éducateur canin Jean-Hugues Decaux publie une encyclopédie consacrée au chien.

Passionné par l’Histoire et le monde du chien depuis sa tendre enfance, Jean-Hugues Decaux se perfectionne dans la recherche autour d’objets anciens de chiens. Cet été, l’auteur était à la recherche d’information sur le chien qui a porté un collier d’honneur décoré de la Croix de guerre trouvé chez un antiquaire.

Il y a douze ans, il démarre un gros travail de recherche sur le meilleur ami de l’homme. Cette année, en 2022, son livreest publié aux éditions Saint-Honoré Paris. « C’est un aboutissement, j’ai hâte que des personnes l’aient en main », sourit l’auteur.

Le lecteur découvre l’évolution du chien au fil des siècles. L’ouvrage compte quatre grands volets : l’évolution du chien de la Préhistoire jusqu’à nos jours, l’archéologie canine, l’histoire et la typologie des chiens, l’éthologie canine et l’histoire du chien de chasse, appelée la cynégétique.

L’idée de Jean-Hugues Decaux a été de réunir le savoir le plus complet possible sur l’animal et de le vulgariser afin de le partager au plus grand nombre dans cette encyclopédie. Le livre s’adresse au tout public et questionne le lecteur sur la place du chien dans la société.

Les chiens, des êtres doués de courage et de dévouement

Dans un chapitre, il détaille les missions des chiens durant la guerre de 1914-1918 : transmettre des messages, rechercher des blessés, tracter des charrettes de mitrailleurs. Parmi les portraits de chien, on retrouve celui de Hachiko, un Akita qui a attendu son maître à la gare de Shibuya au Japon durant près de dix ans ou encore l’histoire d’un Terre-Neuve qui a sauvé Napoléon de la noyade.

Jean-Hugues Decaux, le meilleur ami des chiens

Si le succès est escompté pour ce premier livre, l’auteur compte publier un ouvrage sur la période fin XIXe – début XXe siècle avec la présentation des concours et des expositions canines. Le chien a toujours fait partie de la vie de Jean-Hugues Decaux. A 18 ans, lorsqu’il s’engage à l’armée, c’est pour devenir instructeur de chien de défense en Nouvelle-Calédonie, au Mans et en Côte d’Ivoire.

Par la suite, ce passionné acharné intègre des formations pour devenir éducateur canin et médiateur animal auprès des collectivités. Depuis 2021, Jean-Hugues Decaux est cynographe documentaliste et consultant pour la Société Centrale Canine qui possède un musée à Aubervilliers, ouvert sur rendez-vous.

Dévoué pour le bien-être des chiens

A présent, il travaille auprès du club canin d’Ollainville et propose sur l’année des randonnées canines de deux heures avec le Club des toutous marcheurs.

• « Chiens d’hommes » de Jean-Hugues Decaux aux éditions Saint-Honoré. Prix : 59,90 €. 723 pages.

Contact :[email protected]