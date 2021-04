Essonne : une exposition éphémère sous le signe de la covid-19 à Milly-la-Forêt

Le dimanche 4 avril, des randonneurs ont fait un détour pour faire connaissance avec deux artistes locaux, une autrice jeunesse et un photographe.

Sous un grand soleil, les passants qui ont longé la piste cyclable entre Milly-la-Forêt et Moigny-sur-Ecole dimanche dernier ont découvert une exposition éphémère au milieu de la forêt. Des photographies en rond et des livres sont suspendus dans des cabanes et des photographies sont exposées à même le sol au pied des arbres.

Deux artistes, Pauline Métais et Quentin Kheyap, ont fait le choix de s’installer le temps d’une journée à l’extérieur pour présenter leurs œuvres et rencontrer le public.