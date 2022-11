Essonne : une exposition nature et douceur jusqu’au 24 novembre à Etréchy

A 25 ans, cette paysagère textile partage son amour de la nature et de la broderie à travers des œuvres de toute taille. Du 18 au 24 novembre 2022, Julie Percillier expose à la galerie d’Isabelle Dedieu à Etréchy. Ce samedi, atelier broderie et visite commentée.

Julie Percillier met à l’honneur Dame nature dans ses créations en broderie. Depuis toute petite, elle parcourt la forêt d’Etréchy, sa ville natale, pour cueillir des souvenirs de cet endroit qu’elle chérit tant.

« J’ai grandi avec, c’est un sous-bois où les végétaux ont besoin d’humidité et de fraîcheur. Je suis moins sensible aux forêts plus sèches comme celle de Fontainebleau, confie Julie Percillier. Ici, c’est assez sauvage, préservé et authentique. »

Une Strépiniacoise à Bruxelles