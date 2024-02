Essonne : une exposition sur les livres pop-up à La Ferté-Alais les 3 et 4 février

Les 3 et 4 février, les livres pop-up sont à l’honneur à la salle Sophie-Marie-Brunel de La Ferté-Alais.

Le pop-up n’aura plus de secrets pour vous. Bienvenue dans le monde magique des livres animés à travers une exposition exceptionnelle d’ouvrages issus d’une collection privée intitulée Pop-Up EXPO.

Les livres pop-up se dévoilent pour le plus grand plaisir des petits et les grands à travers divers îlots : origine et histoire des livres animés, Disney, design et architecture, film et cinéma, voyages, nature et environnement, etc.

Des ateliers sont proposés autour du livre « Le bonheur est dans le pré » de Paul Fort et de Marie-Hélène Taisne le samedi 3 février où chaque participant pourra repartir avec sa création et une fiche explicative pour renouveler l’expérience à domicile. L’illustratrice de l’ouvrage sera présente pour accompagner les jeunes participants. Les tout-petits, âgés de 18 mois à 6 ans, ont rendez-vous à 11h. A 14h, l’atelier Spirale s’adresse aux enfants dès 8 ans.

• Horaires : sam. 3 et dim. 4 fév. 10h-12h et 13h30-17h30

Adresse : 1, rue Brunel.

Entrée libre et gratuite.

Ateliers sur réservation : 06.77.30.30.22.