Essonne : faites don de vos décos de Noël à Saint-Chéron ce week-end

Les 20 et 21 novembre, l’association Mosaïques organise une collecte de décorations de Noël ouverte à tous.

Il s’agit d’une gratiferia, c’est une fête de la gratuité, comme un marché gratuit ! Qui organise ? Il s’agit de l’association Mosaïques. Présidée par Patrice Médina, elle s’engage sur Saint-Chéron pour le développement de l’action citoyenne, de la démocratie participative et de l’éducation à l’écologie. Le système de gratiferia regroupe toutes ces initiatives.

Le samedi 20 novembre, les personnes intéressées pour donner des décorations de Noël et des livres pour enfant en bon état sont invités à déposer leurs dons devant la salle d’Orgery, tout près de la mairie de Saint-Chéron. L’association, n’étant pas un vide-greniers ou une déchèterie, se réserve le droit de ne pas prendre tous les dons.

Un exemple de dons possibles : sapin artificiel, guirlandes, boules de Noël, illuminations, bougies, décorations de table, étoile, couronne et chaussettes à accrocher sur la cheminée, costume de Père Noël, etc. Des cadeaux pour les enfants peuvent être donnés le samedi pour offrir un beua réveillon aux familles aux petits moyens : peluches et livres en bon état. Le dimanche 21 novembre, tout le monde peut venir se servir dans la salle d’Orgery sans forcément avoir donné la veille et sans sortir son porte-monnaie.

• Dépôt le samedi 20 novembre entre 10h et 16h. Marché gratuit le dimanche 21 novembre de 10h à 17h. Contact :

[email protected]