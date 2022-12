Essonne : une flotte de véhicules pour les aides à domicile

Afin d’assurer au mieux son fonctionnement, l’association ADMR de Châlo-Saint-Mars a investi dans une flotte de véhicules.

Le maintien à domicile est une priorité pour une grande majorité de français, mais également pour les autorités. Mais pour assurer ce maintien à domicile, l’aide à domicile est indispensable, et ce secteur fait face à de nombreuses difficultés.

Dans le Sud-Essonne, l’association ADMR de Châlo-Saint-Mars a décidé de prendre le taureau par les cornes. « Les aides à domicile sont confrontées à la nécessité d’avoir leur propre véhicule, mais font face à la forte hausse des carburants », rappelle Yves Poupeney, président de l’association. Dans le secteur rural du département, les déplacements sont évidemment plus importants, et de ce fait « plus on travaille et moins on gagne d’argent », résume, presque sans caricaturer, Yves Poupeney.