Essonne : une Juvisienne bientôt dans le désert marocain

Du 30 mai au 6 juin, Alexandra Faisy et sa coéquipière Sarra Kraiem participeront au Raid Cœur d’Argan. Un raid solidaire au profit de la lutte contre les cancers féminins.

«On a déjà pris nos billets, donc quoi qu’il arrive, on y va !» A cinq mois du départ, la Juvisienne Alexandra Faisy est prête. Du 30 mai au 6 juin, elle participera, avec sa coéquipière parisienne Sarra Kraeim, au raid Cœur d’Argan. Une course d’orientation solidaire à bord de 4×4, 100 % féminine, en plein cœur du désert marocain. Un événement qui se déroule pour la septième fois, avec l’objectif de lever des fonds afin de lutter contre les cancers féminins.

Les deux quadragénaires se sont rencontrées sur leur lieu de travail. « J’étais sa manager pendant une décennie. Quand elle a participé à la compétition il y a deux ans, j’assistais ma mère, justement atteinte d’un cancer », se souvient la Juvisienne de 43 ans. Ayant perdu cette dernière entre temps, elle a décidé d’y participer en 2020. Les deux collègues décolleront le 30 mai. « On va loger une nuit dans un hôtel à Agadir. Le lendemain, on aura un briefing sur l’utilisation du livre de route, avant le départ en 4×4. » Sans aucune compétition, les participantes devront suivre un parcours défini, et dormiront chaque nuit dans des bivouacs. Au-delà de l’esprit d’aventure, la course offre une réelle dimension humaine. « La majorité des participantes ont été touchées directement ou indirectement par des cancers, ça créé des liens. »

Afin de mener à bien cette aventure, les deux femmes ont lancé il y a trois mois une cagnotte en ligne pour collecter 3 000 €. « Plus on va récolter et plus on va pouvoir reverser à la cause », fait savoir Alexandra.

30 000 € récoltés en 2018

Les dons sont reversés à deux associations : Europa Donna, qui œuvre pour les femmes atteintes du cancer du sein, et Rose association, qui réalise un magazine pour embellir le quotidien des malades. En 2018, 30 000 € avaient été récoltés.