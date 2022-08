Essonne : Une maison dédiée aux femmes et à la famille à Saint-Germain-lès-Arpajon

Une maison d’accueil pour les femmes est en train de voir le jour sur la route de Corbeil à Saint-Germain-lès-Arpajon.

Le projet prend forme petit à petit. Suzanne Ribeiro, habitante de Saint Germain-lès-Arpajon a imaginé chez elle, dans sa maison personnelle, un lieu de ressources pour les femmes, comme une maison du bonheur dédiées à l’accompagnement tout au long de la vie.

La Maison, comme l’appellent les bénévoles de l’association, sera dans un logement de 200 m² et un terrain de 800 m² avec jardin. Ce projet de grand envergure est imaginée à plusieurs. Suzanne Ribeiro peut déjà compter sur une petite équipe de femmes motivées par l’ambition du programme. Deux services civiques vont rejoindre l’aventure prochainement pour réfléchir ensemble cet éco lieu où toutes les générations vont se côtoyer. Des subventions seront à aller chercher dans l’avenir, pour le moment, l’association est soutenue par les adhérents et le bureau.

Ici, la sororité est le maître-mot. La priorité est la solidarité entre toutes les femmes. Pas de de responsable, tout le monde est au même niveau, il s’agit d’un mode de gestion démocratique où chacun peut s’approprier le projet, le lieu et laisser libre cours à ses ambitions.

L’objectif est d’incarner la « permaculture humaine », c’est-à-dire vivre en harmonie, se nourrir et partager ses expériences de maman et éveiller les enfants. « J’ai eu du mal à avoir mon fils, il a fallu attendre 9 ans et je n’ai pas été accompagné durant cette période, je me suis sentie seule, se souvient Suzanne Ribeiro. J’aurai aimé avoir quelqu’un à qui parler, quelqu’un pour me conseiller et je veux que l’Eveil de la vie soit cet endroit où l’on accompagne les femmes avec un projet enfant, celles qui en ont déjà ».

Se projeter dans l’avenir et s’entraider entre femmes

Il sera question de créer des partenariats avec des professionnels de santé, des producteurs et des entrepreneurs locaux pour partager leurs compétences avec le groupe. Le but est de créer un réseau durable pour permettre aux femmes de souffler. Pour le moment, la maison est en travaux. Tout est rénové pour accueillir au mieux les femmes. En septembre, l’association aura besoin de bras pour réinventer complètement le jardin où les thuyas laisseront place à des arbres fruitiers. Il y aura aussi un potager et un jardin d’éveil.

En attendant, l’association est déjà active. Elle propose des sorties et des jeux pour enfants : loto des odeurs avec les herbes aromatiques du jardin, jeu d’archéologie dans le bac à sable ou encore un bingo sur le thème de la musique k-pop. Les mamans se retrouvent chaque semaine à la Cueillette de Torfou pour récolter les fruits et légumes à cuisiner pour le mercredi où chacune d’entre elles peut récupérer des plats cuisinés avec amour. Ce 6 juillet, c’était écrasé de pommes de terre, tapenade d’artichauds, spaghettis sauce tomate, riz aux légumes, guacamole. De quoi soulager et régaler les mamans. L’association reçoit le soutien de la fondation Stop Hunger du groupe Sodexo pour aider à la création des repas solidaires.

• Adhésion à 24€ l’année.

Adresse : 115, route de Corbeil

Tél. : 06.13.09.91.96

Mail : [email protected]

Facebook : @AEDValeveildelavie