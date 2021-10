Essonne : Une marche à Ballancourt pour récolter des fonds

Le Comité Départemental de Handball de l’Essonne organise un parcours pédestre original, ce dimanche de 14h à 18h au Parc Imbert de Ballancourt-sur-Essonne. Un événement qui s’inscrit dans le cadre du mois « Octobre Rose ».

A l’occasion de la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein intitulée « Octobre Rose », le Comité Départemental de Handball organise un parcours pédestre, où il sera possible de collecter de l’argent via l’application Kiplin à destination de l’action « Octobre Rose ».

Ce temps convivial et festif sera également l’occasion de découvrir, ou redécouvrir, le HandFit et le Baby Hand. Un tournoi de Hand loisirs pour tout âge sera également proposé. L’accès à l’événement est gratuit et ouvert à tous, sur présentation d’un pass sanitaire.