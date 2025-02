Essonne : une nouvelle exposition d’art contemporain au domaine de Chamarande

Du 1er février au 13 avril, l’Orangerie du Domaine départemental de Chamarande présente « Théâtre (Post-Pontormo) », une œuvre monumentale réalisée par Edgar Sarin.

L’exposition « Théâtre (Post-Pontormo) », présentée dans l’Orangerie, est réalisée en partenariat avec 91530 Le Marais, une ferme-laboratoire basée au Val-Saint-Germain où art, agriculture et recherche transdisciplinaire se mêlent pour explorer les possibilités du vivant. « 91.530 promeut une agriculture durable en encourageant la rencontre entre les artistes, les scientifiques et les agriculteurs, précisent les fondateurs, Victoire de Pourtalès et Benjamin Eymere. Notre objectif est d’améliorer la santé des sols et d’augmenter la séquestration du carbone dans les sols en se concentrant sur les cultures du chanvre et du bambou. Nous croyons que l’art et la science peuvent inspirer de nouvelles façons de penser et d’agir en matière d’agriculture et que les agriculteurs peuvent bénéficier de cette créativité et de cette expertise pour créer un avenir plus durable. » L’exposition reflète la philosophie de 91530 Le Marais.

Avec « Théâtre (Post-Pontormo) », Edgar Sarin propose « une œuvre vivante, évolutive, inscrite dans une forme de théâtralité collective » comme l’indique Victoire de Pourtalès. Né à Marseille en 1989, l’artiste peintre et sculpteur est le lauréat de la bourse Emerige 2016 et ses premières expositions personnelles se sont déroulées dans deux galeries à rayonnement international : la Konrad Fischer Galerie à Berlin et la galerie Michel Rein à Paris. La réalisation a été conçue à partir de pigments telluriques issus de France et d’Italie. Suspendue dans le noir dans la salle de l’Orangerie, elle invite les visiteurs à déambuler pour s’approprier la création contemporaine.