Essonne : une nouvelle forêt départementale avec des projets agricoles inquiète les élus

Le mercredi 20 avril, les maires des trois communes ont accompagné François Durovray pour découvrir les futurs projets autour de la 11e forêt départementale.

La famille de Xavier Leroy, propriétaire des lieux depuis plus de 120 ans, a vendu les 225 hectares de la forêt des Montils au Conseil départemental. La signature chez le notaire devrait intervenir en juillet prochain.

Les 148 hectares situés sur Chevannes et Champcueil sont acquis au titre des Espaces naturels sensibles (ENS) en vue de leur ouverture au public et les 77 hectares restants du côté d’Auvernaux serviront de réserves forestières pour assurer la compensation écologique de futurs projets d’aménagement.

L’ouverture au public est prévue entre la fin de l’année 2023 et le printemps 2024 selon le calendrier prévisionnel du Département. Les études autour de l’accueil des visiteurs et du respect de la faune et la flore suivies par les travaux d’aménagement qui prendront deux à trois ans.

Cette nouvelle acquisition d’espaces boisés représente un montant de 2,7 millions d’euros. « Notre politique liée aux ENS est financée par la taxe d’aménagement des constructions sur le département, précise François Durovray. Il faut maintenant bâtir un projet commun et croiser les attentes de chaque commune. »

Le maire d’Auvernaux Wilfried Hilgenga a souhaité faire part des inquiétudes des exploitants aux alentours de la forêt de Montils. « Quelles sont les garanties pour (…)

