Essonne : une passerelle pour unir le territoire à Boutigny-sur-Essonne

La première pierre de la passerelle piétonne au dessus de l’Essonne permettant de relier les deux communes a été posée le vendredi 19 juin.

Aucun doute sur l’importance de l’événement vendredi matin chemin du Marais à Boutigny-sur-Essonne. Autour de Patricia Bergdolt, maire de Boutigny-sur-Essonne, de Jocelyne Boiton, maire de Vayres-sur-Essonne, et de Xavier Dugoin, président du SIARCE, on retrouvait trois sénateurs en la personne de Jocelyne Guidez, Vincent Delahaye et Jean-Rémond Hugonet, la conseillère régionale Isabelle Perdereau, le conseiller départemental Patrick Imbert et de nombreux maires des communes voisines.

Cette passerelle permettra d’aménager un itinéraire de promenade entre les étangs de Vayres et le chemin du Marais à Boutigny. Un cheminement de Malesherbes à Corbeil « Dans moins de quatre mois on pourra utiliser cette passerelle de 9m pour passer d’une rive à l’autre de l’Essonne. Elle prolongera les cheminements déjà aménagés sur le marais de Vayres jusqu’à la rive gauche de l’Essonne et s’intègrera dans le cheminement qui va de Malesherbes jusqu’à Corbeil », a indiqué Xavier Dugoin, président du SIARCE, qui porte ce projet.