Essonne : une pétition pour le projet de la déviation RD31 sur Itteville et Saint-Vrain

L’association pour la déviation entre la route départementale 17 et la RD 74 lance une pétition en ligne.

Plus de 220 personnes ont signé la pétition « Pour que la déviation du CD31 à Itteville puisse enfin voir le jour » sur le site MesOpinions.com. Ce projet du Conseil départemental vieux de 50 ans est réclamé par les habitants de Saint-Vrain et d’Itteville excédés par les excès de vitesse répétitifs des automobilistes et des camions sur une route fortement fréquentée et limitée à 30 m/h.

Des résidents usés par les incivilités

« Il y a plus de 10.000 passages par jour », souligne Philippe Béché, président de l’Association pour la déviation Itteville/Saint-Vrain (APDI). Les résidents de l’avenue Charles-René-de-Mortemart sont à bout. Ils n’arrivent pas à sortir leur véhicule avec les embouteillages en heure de pointe. Leurs maisons tremblent au passage des véhicules qui ne respectent pas la zone à 30. Les façades sont fissurées. Les piétons – des enfants en route pour l’école, des nourrices avec poussette, etc – longent les clôtures pour ne pas se prendre de rétroviseurs. « La conductrice n’a même pas levé le regard sur le passage piéton quand j’ai traversé avec mon chien, confie Yves Penhoat, vice-président de l’ADPI.

Une pétition pour faire bouger le dossier bloqué depuis un an