Essonne : une réanimation toute neuve à l’hôpital d’Etampes

L’installation du service réanimation soins intensifs dans ses nouveaux espaces marquent la fin de près de 4 années de travaux.

Le 18 janvier 2019, Louis-Jean Marchina, président du Conseil de surveillance, posait la première pierre de l’extension du Centre hospitalier Sud-Essonne à Etampes. Près de quatre ans plus tard, l’installation des services de réanimation et soins intensifs dans leurs nouveaux locaux vient clôre une opération majeure pour l’établissement hospitalier.

La réception de ces locaux le lundi 14 novembre a été suivie par l’emménagement des services le 13 décembre dernier. «Ce nouvel outil, au service de la population de notre territoire et même, plus largement, de l’ensemble de l’Ile-de-France, devrait connaître une montée en charge rapide, tant les besoins en soins critiques sont importants. La fin de l’année 2022 a ainsi marqué l’achèvement de l’ensemble de l’opération de restructuration et d’extension du service de réanimation – soins intensifs, de l’accueil central et du plateau de consultation, qui a totalement transformé la physionomie du site hospitalier d’Etampes», a rappelé Christophe Misse, directeur du CHSE à l’occasion de la cérémonie de vœux de l’établissement qui a eu lieu ce vendredi 13 janvier.

Désormais, le service de réanimation dispose de 12 lits contre 10 auparavant et l’unité de surveillance continue va passer de 6 à 10 lits. Au sein du nouveau service flambant neuf, tout a été pensé pour faciliter le travail des soignants et faire bénéficier les patients du meilleur soin possible. Ce nouveau service de réanimation et soins intensifs fait suite à la livraison du plateau des consultations en février 2021 et du nouveau hall d’accueil en juin 2022. Deux espaces auxquels le public aura accès lors de ses visites.

Ceux-ci permettent « de redonner à l’établissement une image de qualité et de renouvellement et d’améliorer l’accueil des patients», souligne le cabinet TLR Architecture qui a porté le projet. Le nouveau volume d’entrée prend la forme d’un porche et joue sur la transparence et la luminosité. « Le pôle des consultations est organisé en plateau autour d’un patio central, avec un accueil commun, puis les 2 filières clairement identifiées, les salles techniques à l’arrière relient les deux filières», précise le cabinet.

Ce projet global représente un investissement d’un montant de 18 millions d’euros pour le Centre hospitalier. Une somme qui ne comprend pas le mobilier et l’équipement neuf qui sont venus équiper ces nouveaux bâtiments.