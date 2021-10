Essonne : une transition énergétique impossible à Saint-Cyr-sous-Dourdan ?

La famille Riehl, connue sur les réseaux sociaux comme la Greener Family, ne peut installer de panneaux photovoltaïques sur sa maison.

Pour Julien Riehl, c’est une grande déception. « C’est un projet que nous avions depuis notre arrivée dans la commune en 2014. Nous avions économiser pour cela et le changement de réglementation sur l’autoconsommation nous avait confortés dans ce projet », explique-t-il.

Sachant se trouver dans un secteur protégé où l’avis de l’architecte des bâtiments de France est nécessaire, ils ont donc monté avec beaucoup de sérieux un dossier pour faire valoir leur projet. Un dossier de 13 pages comprenant photo et argumentaire est envoyé à l’ABF.

Après un premier refus en juillet dernier, ils retravaillent le dossier et peuvent le présenter dans une réunion en visio avec le nouvel ABF. « Dans la journée nous avons eu la réponse, un non pur et simple », se désole Julien Riehl…

