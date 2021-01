Essonne : une vision pour l’avenir de La Ferté-Alais

Le réaménagement du centre-ville de la commune qui va débuter cette année, va marquer un tournant pour La Ferté-Alais.

Depuis 2014, le projet de réaménagement du centreville est au cœur du travail de fond mené par Mariannick Morvan et son équipe. Mais si un périmètre de 9 000 m2 concerne 11 rues et 3 places de la ville, ce réaménagement va bien au-delà d’un simple “lifting”.

Il s’agit bel et bien d’un premier pas visant à redonner à La Ferté-Alais un élan qu’elle a perdu au fil des années. Pour valoriser le patrimoine architectural, commercial et historique de la ville, le centre-ville va être modernisé : voirie, stationnement, accès aux commerces, trottoirs, végétalisation, tout sera revu. Car tous ces éléments sont primordiaux dans le quotidien à la fois des habitants et de tous ceux qui visitent la ville.