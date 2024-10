Essonne : vente de vélos à assistance électrique testés et validés par vos facteurs

Depuis ce mois d’octobre, La Poste commercialise des vélos à assistance électrique (VAE) reconditionnés, autrefois utilisés par les facteurs. Cette initiative, déjà déployée dans 23 bureaux de poste en Île-de-France, concerne trois villes de l’Essonne : Brunoy, Gif-sur-Yvette et Sainte-Geneviève-des-Bois. En proposant ces vélos, La Poste s’engage dans une démarche d’économie circulaire, tout en favorisant l’insertion professionnelle et une utilisation responsable des ressources.

Des vélos robustes et chargés d’histoire

Les vélos de facteur reconditionnés offrent une alternative respectueuse de l’environnement aux modèles neufs. Vendus au prix compétitif de 1320 € TTC, ils sont éligibles aux aides publiques et disposent d’équipements de qualité, avec environ 70 % de pièces recyclées. Dotés d’un cadre en aluminium et d’une nouvelle batterie, ces vélos cargo sont conçus pour une utilisation mixte, hommes ou femmes, et s’adaptent à différents usages grâce à leur poignée tournante pour l’assistance au démarrage et la possibilité d’ajouter un siège enfant.

Chaque vélo bénéficie du label « Reconditionnement vérifié par AFNOR Certification », garantissant une fiabilité à travers des normes strictes. Le reconditionnement comprend des composants neufs essentiels comme la batterie, les freins, la selle, les poignées et les câbles, assurant sécurité et durabilité.

Une démarche qui soutient l’économie circulaire

Les vélos à assistance électrique utilisés par les facteurs pendant environ cinq ans sont ensuite envoyés dans les ateliers de Nouvelle Attitude, une filiale de La Poste basée à Tours. Cette entreprise œuvre pour l’insertion professionnelle de personnes éloignées du marché de l’emploi, en les formant aux métiers du reconditionnement.

Ce projet s’inscrit dans l’engagement global de La Poste à intégrer la sobriété et l’économie circulaire dans ses pratiques. En prolongeant la durée de vie de ses équipements et en réduisant ses déchets, l’entreprise contribue activement à des modes de consommation plus responsables.