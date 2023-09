Essonne : le parc du Gâtinais régale à son grand pique-nique au domaine de Chamarande

Le parc naturel régional du Gâtinais organise les 23 et 24 septembre son grand pique-nique au domaine de Chamarande. Cet événement gratuit encourage le public à soutenir les producteurs et artisans du Gâtinais ainsi qu’à adopter un mode de vie zéro déchet.

La rue du Faites-le-vous-mêmes, l’allée du Miam, l’avenue des Arts… Ce sont des allées du village éphémère créé par le parc du Gâtinais.

Le week-end des 23 et 24 septembre, le Gâtinais s’installe dans la cour du château du domaine départemental de Chamarande pour une nouvelle formule de son Grand pique-nique et de son Village. Ces deux temps forts destinés au grand public sont l’occasion de trouver en un même lieu des artisans d’art, des producteurs et des associations du territoire.

Le Gâtinais met en valeur ses producteurs et artisans

Six espaces sont aménagés avec le soutien du Conseil départemental de l’Essonne et la région Ile-de-France. L’allée du Miam accueille plusieurs food-trucks où les familles pourront se régaler. Il y a l’avenue des Arts avec 25 artisans d’art où il sera possible d’assister à des démonstrations de tournage de pièces en bois, d’impression à la presse à bras et de broderie de perles. La vitrailliste de Milly-la-Forêt, Aurore Zocchetto, propose des sessions adulte et enfant (dès 6 ans) le dimanche à 10h30 et 14h30. Géraldine Mollé de la Savonnerie du Gâtinais propose aux acheteurs de savons à 6€ de les personnaliser avec des tampons. Les tout petits peuvent s’y essayer !

Sur la place du marché, 14 producteurs sont prêts à échanger sur leur savoir-faire et attend un public nombreux pour vider leurs stands. Du côté du Petit coin de nature, des associations et des artistes sensibilisent à la préservation de l’environnement et des animaux. Le rue du Faites-le-vous-mêmes sera consacrée à des ateliers, qui, comme le nom l’indique, donnent les clés pour consommer de manière responsable au quotidien. L’éco-quartier est composé d’institutions et de sociétés locales engagées dans l’éco-rénovation.

L’événement est l’occasion de présenter en avant-première le livre « Saveurs du Gâtinais » aux éditions des Ecrans avec 60 recettes concoctées par Cindy Geraldo et 10 portraits de producteurs labellisés Valeurs Parc réalisés par Anne Bourgeois. L’ouvrage sera en vente officiellement le 13 octobre. Ce week-end, il est possible de repartir avec une dédicace. Les deux photographes qui ont capturé les images du livre, Florence et Sylvain Meunier-Colin, sont aussi présents côté place du Marché.

Et s’il n’y avait plus besoin de poubelle après un pique-nique ?

Dans cette deuxième édition, les visiteurs sont toujours inviter à pique-niquer aux abords du château et à adopter un mode de consommation zéro déchet. Les food-trucks et les producteurs proposent des emballages et des couverts recyclables. L’organisation met à disposition de grandes poubelles et des bacs de compostage pour les restes de nourriture. L’année dernière, l’opération avait convaincu a précisé le Gâtinais : « la quantité de poubelles était insignifiante, les sacs mis à dispo pour le tri sélectif était tous remplis à 1/4 seulement ».