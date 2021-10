Essonne : Vivette Hirsch, le don de soi pour la vie

La présidente de l’association France Adot 91 milite depuis des décennies pour le don d’organes.

Etampoise depuis 1979, Vivette Hirsch est surtout un pilier du monde bénévole qui milite pour développer le don d’organes. Ce n’est pas un hasard si elle est arrivée à s’investir sur ce sujet. Très impliquée depuis toujours dans le monde associatif, notamment dans le milieu de l’aide et du soutien à domicile, formatrice dans une école d’infirmière, Vivette Hirsch a toujours cultivé le don de soi.

« Cela m’a poussé à m’intéresser au don de sang et au don de moelle osseuse puis à m’impliquer au sein de l’association France ADOT 75 à laquelle j’ai participé activement pendant de nombreuses années », se souvient-elle. ADOT, comme Association pour le don d’organes et de tissus humains.

Avec les bénévoles de France ADOT 75, des premiers événements sont organisés en Essonne. D’abord une brocante à Longpont-sur-Orge puis d’autres événements à Draveil. « Un groupe s’est constitué et s’est élargi au fil du temps. C’est à ce moment-là que nous avons pris la décision de créer une association départementale France ADOT 91 », explique-t-elle.

La première action de France ADOT 91 sera la plantation d’un arbre de vie au siège de l’association à Etampes. « En septembre 2001 lors d’un rallye cycliste entre Bruxelles et Lisbonne, une douzaine de sportifs transplantés ou non ont traversé notre département. A cette occasion nous avons pu les accueillir à Etampes, et planter un arbre en l’honneur des familles de donneurs », rappelle Vivette Hirsch.

Depuis, des dizaines d’arbres de vie ont été plantés dans l’Essonne. Mais au-delà de cet acte symbolique, l’association est active sur de nombreuses manifestations en lien avec la santé pour promouvoir le don d’organes…

