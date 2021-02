Essonne : votez pour deux projets de Corbreuse présentés au budget participatif de la Région

La ville a présenté deux projets au budget participatif régional.

Ces deux projets ont été retenus et sont maintenant soumis au vote des citoyens de la Région Ile-de-France. Le premier consiste en la création de deux vergers communaux.

« La commune est propriétaire de deux terrains actuellement non utilisés, l’un dans un espace naturel de promenade (600 m²) menant aux étangs public des Chitries et l’autre situé à côté d’un espace de détente et de promenade (400 m²) situé près de la mare de la Grenouillère. L’objectif du projet serait de réhabiliter ces terrains en les reboisant avec des arbres fruitiers. Fruitiers dont la récolte serait laissée à disposition des promeneurs et aux habitants du village. Un verger partagé à Corbreuse permettrait ainsi de favoriser les rencontres entre générations », souligne José Correia, maire.