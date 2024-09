Essonne : Xavier Bionne, maire de Mondeville, nous a quittés à l’âge de 47 ans

Le maire de Mondeville est décédé le 17 septembre, quelques jours après ses 47 ans.



Xavier Bionne, un homme de passion et de dévouement. Il détenait en lui la volonté et la persévérance de bousculer les codes de la politique au bénéfice des habitants de son village du sud de l’Essonne, Mondeville. Sa joie et son dynamisme lors des manifestations publiques traduisaient une sincère humanité. L’édile est décédé le mardi 17 septembre à l’âge de 47 ans des suites d’une longue maladie.



Élu maire en 2020, Xavier Bionne a su, en l’espace de quatre ans, dynamiser et renforcer l’identité singulière de Mondeville, un village fier de son caractère rural. Avec son équipe municipale, il a initié des projets fédérateurs, mêlant tradition et modernité. Les événements comme les Marché’phémères, les Mondevélo ou encore l’inauguration des panneaux émaillés en mai dernier, témoignent de sa volonté de rassembler les Mondevillois de tous âges. Il a également su tisser des liens sur les réseaux sociaux avec la Saga de l’été sur YouTube. « On a toujours eu des maires très investis à Mondeville, mais Xavier, de par sa jeunesse, se montrait très accessible, confie Stéphanie Grenault, maire-adjointe. Il répondait toujours présent à la mairie et à l’école. Tous les enfants le connaissaient, ils mangeaient parfois à la cantine avec eux. Il était aussi là pour les repas des aînés et on a jamais eu autant de monde. La convivialité lui tenait fort à cœur. »



La commune de Mondeville et le département de l’Essonne se souviendront d’un maire dévoué pour mettre en valeur ceux qui entreprennent dans le village, qu’importe leur domaine et leur âge. Il défendait sa commune bec et ongles, n’ayant pas peur de prendre à rebrousse poil parfois, car sa priorité, c’était toujours son village.



Il a conquis de nombreux élus avec ses tours de Mondeville à vélo électrique ou en Solex. C’était d’ailleurs un grand collectionneur du célèbre cyclomoteur des années 1950-1960, connu sous le nom Xbcollections. Il rêvait d’ouvrir un musée du Solex dans le sud de l’Essonne.



Au-delà de son engagement municipal, Xavier Bionne était un entrepreneur dans le secteur du bâtiment et il laisse derrière lui une famille, son épouse et ses enfants. Les obsèques seront organisées le mercredi 25 septembre à 14h30 à l’église de Mondeville, puis au cimetière à partir de 16h30.



L’ensemble de la rédaction du Républicain de l’Essonne présente ses condoléances à sa femme, ses enfants, sa mère, à tous ceux qui ont connu ce fervent défenseur de l’art de vivre à la Mondevilloise.