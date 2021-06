Eunoia, une marque de prêt-à-porter régionale à la confection evry-courcouronnaise

Claire Cenreaud, créatrice d’Eunoia, travaille avec les couturières de l’atelier Coup de pouce, un chantier de réinsertion hébergé à l’Agora (Evry-Courcouronnes). 25h par semaine, ce travail leur permet de renouer le lien avec le monde professionnel.

Subventionnée par le Conseil départemental, la Caisse d’allocations familiales et l’Etat, l’association Coup de pouce emploie une vingtaine de femmes dans le cadre de son atelier de couture. Depuis un an, celles-ci confectionnent à l’Agora (Evry-Courcouronnes) les produits destinés à la vente pour Eunoia, une marque de prêt-à-porter et d’accessoires lancée par Claire Cenreaud.

Après une expérience d’un an dans le e-commerce (maroquinerie et chaussures), la parisienne de 25 ans a décidé de sauter le pas pendant le premier confinement, une période qui l’a boostée. « En tant que jeune créatrice, il est n’est pas facile de trouver des couturières qui acceptent de nous faire confiance pour des productions en petite quantité », raconte Claire, qui a trouvé son compromis. Sa rencontre avec l’atelier Coup de pouce s’est amorcée avec Marie-Hélène Cerson, une des trois formatrices de l’atelier en question, qui a pour mission l’insertion sociale et professionnelle des publics éloignés de l’emploi.

Des produits respectueux de l’environnement et solidaires