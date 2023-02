Evry-Courcouronnes : des protections hygiéniques distribuées gratuitement à partir du 10 février

Jeudi 26 janvier, le CCAS de la mairie d’Evry-Courcouronnes organisait, en partenariat avec l’association Règles élémentaires, un après-midi de sensibilisation autour des menstruations.

« J’ai eu mes règles à neuf ans, j’étais la première parmi mes sœurs. Ma mère m’avait juste prévenu qu’un jour je perdrai du sang, sans me donner plus de détails. Le jour où ça m’est arrivé, je l’ai très mal vécu« , raconte Imaine, 15 ans. Jeudi 26 janvier, la mairie d’Evry-Courcouronnes, en partenariat avec l’association Règles élémentaires, organisait un après-midi de sensibilisation autour des menstruations. Documentation informative, kit de protections hygiéniques diverses et atelier de discussions étaient proposés aux participants.

La volonté d’organiser cet événement est partie d’un constat. « On rencontre pas mal de femmes en situation de précarité économique et donc de précarité menstruelle puisqu’elles ont des difficultés à acheter des protections, explique Amandine Bauzon, responsable du guichet solidarités de la mairie. Pour répondre à cette problématique, on s’est dit qu’il fallait proposer des protections gratuitement et mieux informer la société afin de lever les tabous. » Lié à l’association Règles élémentaires via un partenariat signé fin d’année dernière, l’hôtel de ville d’Evry-Courcouronnes va multiplier ce genre de démarches.

Des distributions qui s’accompagnent d’échanges informatifs