Evry-Courcouronnes : Le gratin issu des quartiers de la ville réuni dans un livre d’or inspirant pour la jeunesse

L’album Talents de ma ville Evry-Courcouronnes a été confectionné par l’association Charo Ensemble plus fort. Destiné à la jeunesse, il présente 50 personnes aux parcours professionnels remarquables.

« Ce livre d’or rend hommage à la réussite de la jeunesse de notre ville […] Au-delà de leur influence culturelle, sans nul doute bénéfique à notre ville, leur parcours professionnel est un exemple de travail acharné qui leur a permis d’atteindre leur but », peut-on lire en préambule du livre Talents de ma ville Evry-Courcouronnes. Confectionné par l’association Charo Ensemble plus fort, parrainée par le rappeur Niska, l’album présente une cinquantaine de personnes de la ville aux parcours professionnels exemplaires.

« On a eu cette idée en 2019, explique Dan Musaka, de l’association créée en 2016. On a remarqué que pas mal de nos connaissances avaient émergé. C’était exponentiel. » Après deux années de recherches et de contact, le livre a été publié cet été. « On a demandé à chaque personne contactée de nous envoyer sa photo, son parcours, son quartier d’origine ainsi que quelques lignes d’inspiration pour pousser les jeunes. » Car les enfants de la ville ont des références de rappeurs et footballeurs, mais peuvent faire chou blanc quand il s’agit d’autres domaines. A l’instar de la Notorious Family, qui brille dans la comédie, Maryse Mulumba, dans la peinture, Charles Theyssier, dans la télé-réalité, ou encore Paul Lê, dans la livraison de courses. Les arts, l’entrepreneuriat et le sport sont les trois secteurs évoqués dans le livre. Plus largement, les auteurs souhaitaient également « donner une autre image de la banlieue, que celle véhiculée par certains médias » autour des faits divers notamment.