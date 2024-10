Evry-Courcouronnes vote des aides humanitaires pour les civils de Gaza et du Liban

Deux subventions exceptionnelles ont été votées « à l’unanimité » en ouverture du dernier conseil municipal.

Parmi la quarantaine de points à l’ordre du jour du conseil municipal du jeudi 10 octobre, c’est avec une question internationale que la municipalité d’Evry-Courcouronnes a ouvert les débats. La situation dans la bande de Gaza et le très violent conflit entre le Hamas et Israël, qui s’est récemment encore envenimé en s’étendant au Liban voisin, préoccupe en effet jusqu’aux élus locaux.



« Il y a un an, le 7 octobre 2023, le groupe terroriste Hamas commettait un massacre sur le sol israélien, provoquant plus de 1 400 morts, 3 500 blessés, 250 otages et une guerre brutale dans la région. Un an après, les frappes intensives menées par l’armée israélienne sur la bande de Gaza ont causé, à leur tour, plus de 40 000 morts, 95 000 blessés, des centaines de milliers de déplacés et des destructions sans précédent tandis que les tensions entre Israël et le Hezbollah libanais, déjà fortes depuis le début l’automne 2023, se sont brusquement accentuées en août 2024. Le Liban fait aujourd’hui état d’un millier de morts et de près d’un million de personnes déplacées », rappelait la mairie dans un communiqué. Ces terribles chiffres en tête, les élus ont voté « à l’unanimité » deux subventions exceptionnelles de 10 000 € chacune afin « d’apporter une aide aux populations civiles victimes des conflits ». Ces aides seront versées aux associations « Evry Palestine » pour les populations gazaouies et à « Acted » pour les population libanaises.

Des navettes pour les seniors et un partenariat sur les violences intrafamiliales

Lors de cette réunion, le conseil municipal a acté d’autres décisions, parmi lesquelles on peut noter la mise en place, « à titre expérimental pour une durée de six mois », d’un service de navette à la demande dédié aux seniors ou encore d’un partenariat avec l’association « Un abri qui sauve des vies », « première association nationale d’hébergement citoyen dédiée à la protection des victimes de violences conjugales et intrafamiliales ».