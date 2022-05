Félicien Michaut : l’art de la photographie et du modèle réduit

A la tête du compte Frenchcarstoys, Félicien Michaut photographie des voitures miniatures, mises en scène dans des conditions étonnantes. Un projet artistique qui a trouvé son public.

«J’ai toujours été intéressé par l’image. Par le concept de saisir le moment présent. Enfant déjà, je souhaitais devenir caméraman. Mais tout le monde me disait qu’il fallait d’abord passer par la photographie. Alors j’ai un peu lâché le côté scolaire, et je me suis lancé dans l’aventure. » Assis à la table du salon de sa maison montgeronnaise, Félicien Michaut discute avec entrain.

De sa passion pour la série de science-fiction Star Trek (« Je suis incollable sur le sujet. Cela remonte à l’enfance, j’ai été scotché dès les premières secondes de la série, que je j’ai passées à remonter la dentelle du dessus de la télévision, pour voir passer le vaisseau. Ca ne sert pas à grand chose, mais je suis capable d’en débattre pendant des heures », plaisante t-il). De son végétarisme ou encore de son expérience « décevante » de la politique, lui qui s’est présenté – sans succès – au sein d’une petite liste aux dernières élections municipales.

Mais la passion la plus prégnante chez le quinquagénaire (« le même âge que la Renault 5 », précise t-il), ce sont ses voitures. Non pas qu’il possède une ribambelle de bolides rutilants dans son garage (pour l’anecdote, il conduit une Duster 2). Non, la collection de Félicien compte des centaines – il a arrêté de compter après 600 – de voitures en modèle réduit. « Je ne collectionne que les voitures françaises, de toutes les époques, souligne Félicien Michaut. Je ne m’y connais pas particulièrement en mécanique car ce que j’aime avant tout, c’est ce côté culturel, l’histoire de ces voitures qui se mêle bien souvent aux histoires personnelles des gens. »