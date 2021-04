Fermeture des écoles en Essonne dès le 5 avril

L’allocution du Président de la République Emmanuel Macron ce mercredi 31 mars a confirmé que les mesures dites de freinage seront étendues à l’ensemble du territoire national.

Pour l’Essonne le seul changement concerne les crèches, écoles, collèges et lycées. « Nous allons fermer pendant 3 semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées, c’est pour cela que le calendrier scolaire sera adapté pour ne pas laisser nos enfants seuls et sans apprendre. Les deux semaines suivantes, à partir du 12 avril, la France entière sera placée en vacances de printemps. La rentrée aura lieu pour tous le 26 avril. Physiquement, pour les maternelles et primaires, à distance pour les collégiens et les lycées. Le 3 mai, les collégiens et lycéens pourront retrouver les cours en physique avec des jauges adaptées », a-t-il annoncé.

« Les parents qui devront garder leurs enfants et ne peuvent pas télétravailler auront droit au chômage partiel. Pour les commerçants, les indépendants… Tous les dispositifs actuellement en vigueur seront prolongés », a indiqué également le Président de la République.