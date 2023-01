Essonne : Passez un temps fort et gratuit en famille à Saint-Vrain ce dimanche

L’association La Maison des Part’âges organise son 4e festival des Familles au gymnase Paul-Beltoise le dimanche 29 janvier.

Les objectifs de cette journée tournée vers le foyer : s’amuser, s’informer et découvrir. Le dimanche 29 janvier, de 10h à 17h, le collectif de professionnels de la famille bénévoles, la Maison des Part’âges accueille toutes les générations à partager un « Mom’en Famille ».

Des événements sont organisés pour permettre des échanges entre familles comme la conférence autour du quotidien « Arrêtez d’aller vite ! Entrez dans un rythme apaisant » à 11h30, et le théâtre-forum sur la gestion des devoirs à la maison à 14h.

Tout au long de l’année, la Maison des Part’âges organise des animations parent-enfant à Bouray-sur-Juine et dans les dix communes voisines comme

Saint-Vrain. Ce 29 janvier, sept ateliers de 20 minutes seront organisés gratuitement sur place : à 10h duo d’argile, à 10h30 et 15h30 « Comment

s’ancrer dans le quotidien », à 11h et 15h initiation du chant entre parents et enfants, à 11h/11h30/14h/16h30 jeu de piste sensoriel avec une médiatrice animale et ses lapins, à 13h30 session danse et chant en famille, à 15h astuces pour prendre soin de soi dans la salle de bains, à 16h et 17h, atelier de travail du corps et de la voix.

Comme à la maison

L’équipe engagée sur cet événement va recréer dans l’enceinte du gymnase Paul-Beltoise une maison où chaque bénévole va aborder la vie de famille avec des jeux et des ateliers. Dans la chambre pour enfant, il sera sujet de sommeil, dans la salle de bain, l’hygiène, etc.

D’autres ateliers sont proposés sans horaire programmé comme des activités manuelles et le repar’café pour les petits objets du quotidien. Pensez-y !

• Entrée libre et animations gratuites.

Restauration froide sur place.

Prévoir des espèces.