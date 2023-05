Essonne : dimanche, c’est la Fête dans le bois du Patouillât à Maisse

Les Maissois sont attendus nombreux pour participer à la Fête du Patouillât le dimanche 28 mai 2023.

Attention Mesdames et Messieurs la fête de la ville de de Maisse est organisée lors du week-end de la Pentecôté. La municipalité et l’association Anim’Maisse invitent les habitants de la commune et des alentours à célébrer la traditionnelle fête du Patouillât le dimanche 28 mai.

Comme chaque année, les organisateurs mettent en place une tombola avec de gros lots. Sont à gagner : un salon de jardin Santiago 8 pièces dont un parasol, un spa gonflable pour 4 à 6 personnes de la marque Lay-Z Honolulu, un barbecue Athéna à gaz avec quatre brûleurs et de nombreux autres surprises. Il y a bien sûr aussi le panier garni à remporter.



Les enfants sont attendus sur la dizaine de stands de jeux entre 14 heures et 19 heures. La fête continue jusqu’à 2 heures du matin avec une piste de danse et le DJ Sam.

Après cinq ans sans Fête du Patouillât, Anim’Maisse a décidé en 2022 de faire revivre cette tradition appréciée par les Maissois. Ce sont plus de 60 bénévoles qui se sont investis dans le projet.

• Adresse : dans le petit bois du Patouillât entre la rue de l’Espérance et la rue de Tramerolles, chemins piétons à prendre sur la D449, route de Gironville.

Prévoir des espèces pour les stands de jeux et la tombola.