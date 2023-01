« Fly to the moon », un spectacle familial en tournée en Essonne

La compagnie du clown catalan Léandre est en tournée en Essonne avec le festival Les Hivernales, concocté chaque année par l’Atelier de l’Orage avec le plaisir incontesté de faire vivre un excellent moment avec les spectateurs.

Un seul conseil : aller voir « Fly to the Moon ». Cette pièce devrait être recommandée par les médecins traitants, surtout en période hivernale où les coups de mou sont les plus féroces. Sur scène, deux clowns acrobates et un musicien qui ont un super pouvoir : celui de faire rire n’importe qui avec n’importe quoi. Nous mettons au défi quiconque de rester insensible face à l’ingéniosité de la compagnie de Léandre ! Une grimace, un regard, une attitude, un geste répété… En un mouvement, le public rit en chœur.

Léandre Ribera et Laura Miralbés enchaînent les pitreries tout en gardant en tête leur principal objectif : pédaler direction la Lune avec un tandem aux sonnettes uniques. Ils se comportent comme deux jeunes chats qui montrent qu’ils tiennent l’un à l’autre, puis qui se chamaillent la minute qui suit. Dès les premières secondes, le duo déambule dans les rangs du public et déclenche les premiers gloussements. Et comme entendu lors des vœux de Boissy-le-Cutté, « pour cette nouvelle année n’oublions pas de rire pour montrer que la vie est la plus forte, car c’est le médicament le moins cher au monde ». La compagnie espagnole offre une parenthèse de joie et de bonne humeur dans la vie des spectateurs invités à découvrir son univers dès l’âge de cinq ans.

Salle comble et public conquis à La Ferté-Alais

Pour la représentation du mardi 24 janvier au gymnase de La Ferté-Alais, près de 170 personnes ont réservé une place pour assister au spectacle. Trois d’entre eux ont eu l’opportunité d’être choisi par Léandre pour faire à leur tour les pitres sur la piste. Matteo, 5 ans et demi, a su faire rire à chaudes larmes le public en prenant à cœur son rôle de clown éphémère. « Il fait déjà le clown à la maison avec sa grande soeur, il continue ici », sourit sa mère au premier rang.

Encore quatre dates en Essonne

Ce spectacle a déjà rencontré son public à Vert-le-Grand, Avrainville, Bligny et La Ferté-Alais. Vous l’aurez compris, il ne vous reste plus qu’à espérer obtenir encore une place auprès des mairies de Cheptainville (vendredi 27 janvier 20h30 gymnase / 01.69.14.82.12), Boissy-sous-Saint-Yon (vendredi 3 février 20h30 complexe sportif du Jeu de Paume / 01.64.91.92.93), Saint-Germain-lès-Arpajon (samedi 4 février 20h30 à l’espace Olympe-de-Gouges / (01.69.26.14.15) et à Ollainville (dimanche 5 février 16h espace Aragon / 01.69.26.19.19). Les tarifs sont de 7 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants. Comme le conseille Guy-Charles Humbert, maire adjoint de La Ferté-Alais en charge du Développement économique, « les spectacles sélectionnés par l’Atelier de l’Orage pour les Hivernales sont toujours très bien ».