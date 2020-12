Fontenay-le-Vicomte : l’église Saint-Rémi ouverte cinq jours pour la crèche de Noël

L’association Autour de Saint-Rémi présente sa crèche dans l’église du village cette semaine.

L’étoile du Berger scintille, toutes les statues et les décorations florales sont en place. Comme chaque année, les habitants découvrent la crèche mise au point par les membres de l’association « Autour de Saint-Rémi ». Il y a Clothilde Smith, Jean-Louis Bletel, Manuel Da Silva et Joël Vignot. L’église du même nom est ouverte pour l’occasion du mardi 22 au samedi 26 décembre. Le Républicain de l’Essonne a eu l’opportunité de voir le petit Jésus entre la Vierge Marie et Joseph. Il sera remis en place pour la messe de Noël le vendredi 25 décembre à 11h.

Les prêtres Armand Makoukila et Joël Henri Menye sont enchantés de célébrer les messes près de la crèche. « Les moutons ont 80 ans, le berger le plus proche de Marie était déjà là quand je venais enfant, il doit avoir plus de 75 ans et nous avons ajouté un ange-quêteur qui acquiesce quand on met une pièce dans la tirelire », sourit Jean-Louis Bletel, président de l’association.