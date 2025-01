Football (Arkema Première Ligue) : Fleury débute l’année par du lourd

Les Floriacumoises retrouvent la compétition ce mardi soir (21h) au stade Robert-Bobin de Bondoufle en ouverture de la 12e journée d’Arkema Première Ligue contre le Paris Saint-Germain de Fabrice Abriel. Battues à l’aller (1-2), les Lionnes sont bien décidées à prendre leur revanche.

Comme chaque année à Fleury, le mois de janvier est marqué par du changement au sein de l’effectif. Les défenseures centrales Mariam Diakité (29 ans), Wiktoria Zieniewicz (22 ans) et Esther Ngambu Ngiangi (19 ans) ne termineront pas la saison dans l’Essonne. L’internationale ivoirienne a rejoint Fenerbahçe (Turquie, D1) tandis que l’internationale polonaise s’est engagée à Bâle (Suisse, D1) et l’ex-internationale U19 a signé à Metz (D2). D’autres départs devraient suivre. « On ne peut pas s’entraîner avec 26-27 joueuses. C’est beaucoup trop », a souvent répété Frédéric Biancalani, qui souhaite réduire son effectif à 18 joueuses de champ plus trois gardiennes. Fleury a aussi profité de ce mercato hivernal pour s’attacher les services d’Annaïg Butel. La défenseure centrale de 32 ans est un renfort de poids. Arrivée des Washington Spirit (NWSL), l’internationale tricolore (10 sélections) va apporter son expérience (259 matchs de D1 avec Juvisy et le Paris FC entre 2007 et 2023). Elle sera dans le groupe qui va affronter ce soir le Paris-Saint-Germain (2e) sous les yeux de la nouvelle ministre des Sports, Marie Barsacq. Le PSG d’un certain Fabrice Abriel. L’ancien pro retrouve Fleury qu’il a entraîné durant trois saisons et qu’il a amené en finale de la Coupe de France en mai dernier.



Après avoir clôturé l’année sur une victoire à Montpellier (1-0), Fleury (5e) espère démarrer 2025 par un succès face à aux Parisiennes qui les avaient battues à l’aller (1-2). « J’attends une continuité dans ce que l’on a entrepris à Montpellier où l’on avait été solide défensivement. Face à un adversaire de qualité supérieure, qui n’a perdu qu’un match de championnat (0-1 contre Lyon) depuis le début de saison et qui a récupéré du monde par rapport au match aller, notamment son attaquante Katoto, ce ne sera pas simple », commente Frédéric Biancalani, qui devra se passer à nouveau de Marine Dafeur et de Charlotte Fernandès, blessées de longue date. « Marine (ischios) n’est pas encore à 100 % alors que Charlotte (mollet) pourrait faire son retour dimanche en Coupe de France. »

Avec trois matchs programmés en dix jours, l’entraîneur floriacumois a prévu de faire tourner son effectif. Entre la réception du PSG ce soir et le déplacement à Orvault (R1, Loire-Atlantique), dimanche (14h30) en 16es de finale de la Coupe de France avant de recevoir Saint-Etienne en championnat le vendredi 17 janvier, il y aura donc pas mal de changements. « On ne va pas négliger le match de Coupe. On veut le gagner car on veut aller le plus loin possible dans cette compétition », assure le technicien lorrain. Finaliste de la dernière édition (0-1 contre le PSG), Fleury sera attendu. « On va faire tourner sans faire l’impasse. A nous d’être très vigilant, d’autant qu’on va jouer sur un terrain compliqué. On ne doit pas prendre ce match à la légère. » En attendant, Fleury a un très gros match à jouer ce soir contre le PSG, qu’il n’a jamais battu en match officiel (2 nuls, 15 défaites).

Aymeric Fourel