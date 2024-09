Football (Arkema Première Ligue) : Fleury lance un nouveau cycle

L’équipe féminine du FC Fleury 91 ouvre la saison d’Arkema Première Ligue ce vendredi soir (21h au stade Robert-Bobin de Bondoufle) contre le champion de France Lyon. Nouvel entraîneur, nouveau staff, effectif largement renouvelé, les Lionnes ont connu de nombreux changements à l’intersaison mais restent ambitieusse avec l’objectif de disputer les play-offs pour la première fois.

Depuis le 1er juillet dernier, une nouvelle ère a débuté pour l’élite du football féminin français avec la création de la Ligue féminine de football professionnel (LFFP). Une étape importante pour accompagner et accélérer la professionnalisation des joueuses et des clubs.

Pour le FC Fleury 91 aussi, l’été a été marqué par un vent nouveau avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Frédéric Biancalani (50 ans), lequel succède à Fabrice Abriel, parti au Paris Saint-Germain, son club formateur. En trois saisons, l’ancien pro a permis aux Lionnes d’endosser un nouveau statut en intégrant à deux reprises le top 4 du championnat de D1 Arkema (en 2022 et 2023) et en se hissant en finale de la Coupe de France en mai dernier. Il n’a toutefois pas réussi à qualifier Fleury pour les play-offs du championnat (5e).

Un échec que tentera d’effacer Frédéric Biancalani. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France féminine U23 s’est montré peu loquace sur les objectifs de la saison : « Finir le mieux possible en championnat, aller le plus loin possible en Coupe. On n’a pas besoin d’exprimer nos objectifs à la presse, ça reste en interne. »vUne manière – peut-être – de s’enlever une certaine pression. Car pour Pascal Bovis, le président du club, l’objectif est clair : « Terminer dans les quatre premiers pour jouer les play-offs, ce que l’on n’a pas réussi à faire l’an passé. » Le dirigeant essonnien se montre d’ailleurs plutôt critique sur le dernier exercice. « On n’a pas réalisé la meilleure de nos saisons. La finale de Coupe de France (perdue 1-0 contre le PSG) a sauvé la saison. »

Biancalani : « On a un grand chantier devant nous »

Qu’en sera-t-il cette saison ? Avec les départs de quasiment tout un staff (entraîneur, coach des gardiennes, préparateur physique, analyste vidéo et même kiné) et de plusieurs joueuses cadres comme l’attaquante Rosemonde Kouassi, la milieu et capitaine Léa Le Garrec et la défenseure Chantelle Swaby), Fleury est en reconstruction. « C’est la fin d’un cycle », reconnaît Pascal Bovis. « On a un gros chantier devant nous, reconnaît Frédéric Biancalani, lequel a pris le wagon en marche lors du mercato estival. On a essayé de travailler en bonne intelligence. » L’ancien défenseur central de l’AS Nancy (1993-2001 et 2002-2009) a réussi à faire venir des joueuses d’expérience comme l’attaquante Faustine Robert (ex-Montpellier) et la gardienne Constance Picaud (ex-Paris SG), qui a disputé les derniers JO avec l’équipe de France. « Il nous manque des repères défensivement et offensivement. Si on prend quatre buts à Nantes (0-4 en match amical), c’est qu’il y a un problème global. Tout le monde doit encore trouver son rythme de croisière. » Pas l’idéal avant de recevoir Lyon, le champion de France, vendredi soir (21h au stade Robert-Bobin de Bondoufle). « Affronter Lyon maintenant ou un peu plus tard, ça ne change rien. C’est une grosse machine. Il faut que toutes les planètes soient alignées si on veut les battre. »

Aymeric Fourel

Effectif.

Gardiennes : Francart, Heil, Picaud (Paris SG, D1). Défenseures : Bizet, Diakité (CIV), Fernandès, Jaurena, Martins (POR, Dijon, D1), Meffometou (CAM), Ngambu Ngiangi, Ngaseh Mbélé (CAM), Smits (ALG), Zieniewicz (POL, Lodz, D1 Pologne). Milieux : Abrogoua (CIV), Ben Khaled (Paris FC, D1/U19), Dafeur (ALG), Fontaine, Kassi (MAR), Mazo (COL, Connecticut Ambush, Université Etats-Unis). Attaquantes : Badu (GHA), Kamczyk (POL), Konan (CIV), Kopinska (POL), Louis (HAI), Robert (Mobtpellier, D1), Traoré (MAL, Guingamp, D1).

Staff technique : Biancalani (entraîneur, équipe de France U23 féminine), Antoine Ponroy (entr. adjoint), Brigaudeau (préparateur physique, Le Hvre, D1), Courel (entr. gardiennes, Le Havre, D1), Aymeric Riesenmey (kiné), David Fanzel (ccordinateur sportif).

Départs : Abriel (entraîneur, Paris SG, Arkema Première Ligue), Kastelyn (entr. adjoint, Paris SG, APL), Colard (prépa. physique, Paris SG, APL) et Fortun (kiné, Paris SG, APL), Kaza Ngo (entr. adjoint, ?), Charoud (analyste vidéo, ?), Maoulida (Reims, APL), Ngazi (ALG, Le Havre, APL), Filipa (POR, Braga, D1 Portugal), Grabowska (POL, Hoffenheim, D1 Allemagne), Harris (CAN, Damaiense, D1 Portugal),

Kouassi (CIV, Washington Spirit, NWSL Etats-Unis), Le Garrec (Al-Qadsiah, D1 Arabie Saoudite), Quintero (PAN, Al Hilal, D1 Arabie Saoudite), Swaby (JAM, Leicester, D1 Angleterre), Baga (Grenoble, D3).