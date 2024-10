Football (Arkema Première Ligue) : Fleury voit la vie (presque) en rose

Une semaine après avoir ouvert leur compteur victoire à Strasbourg (2-0), les Floriacumoises, qui avaient revêtu un très beau maillot rose en soutien à la lutte contre le cancer du sein, ont confirmé à domicile samedi en fin d’après-midi en dominant Guingamp (4-1), réduit à 10 pendant une heure.

Frédéric Biancalani a donné de la voix. Sur le banc de touche, dans les vestiaires. Le coach du FC Fleury 91 a longtemps été agacé par le jeu proposé par son équipe contre Guingamp samedi après-midi au stade Robert-Bobin. Les Lionnes ont eu en effet toutes les peines du monde à faire la différence face à des Bretonnes toujours sans le moindre point et le moindre but après trois journées de championnat. Réduites à dix après une demi-heure de jeu, les Guingampaises ont réussi à ouvrir le score en fin de première période par Maureen Bigot. Partie à la limite du hors jeu, l’ancienne Floriacumoise (2020-2023) a gagné son face à face avec Constance Picaud (0-1, 38e). Et ce à peine six minutes après l’expulsion d’Adélie Fourré après un deuxième avertissement (32e).

Frustrant pour les Essonniennes qui n’avaient été jusque-là jamais mises en danger. Seule Fourré avait en effet tenté sa chance mais sa frappe avait fini hors cadre (9e). Batcheba Louis a aussi marqué mais le but de l’internationale haïtienne a été refusé pour une main (20e). Dès lors, Fleury va multiplier les occasions. La frappe de Marine Dafeur est détournée en corner par Sieber (23e) puis Louis, bien servie par Ewelina Kamczyk, rate le cadre (35e) avant que Charlotte Fernandès, seule aux 6 mètres, ne manque sa reprise à la réception d’un centre de Dafeur (37e) puis Kamczyk bute sur Sieber (45e). « Techniquement, on n’a pas été à la hauteur de ce que l’on voulait faire. On a été très maladroit dans le dernier geste et l’avant-dernier geste. Or, on savait très bien que Guingamp pouvait tirer une fois au but et marquer, c’est ce qu’il s’est passé. On a mal géré mais on a réajusté les choses et les joueuses ont été récompensées », commente Frédéric Biancalani.

Fleury fait la différence dans la dernière demi-heure

Secouées à la pause par leur entraîneur, qui préfère abandonner le 3-5-2 pour revenir un 4-4-2, les Essonniennes réussissent à inverser le cours du match dans la dernière demi-heure. Louis, opportuniste, égalise après une frappe d’Aude Bizet sur la barre (55e). Légèrement touchée après un choc avec sa gardienne qui aurait pu valoir cher si Inès Jaurena n’avait pas repoussé la tentative d’Abdu (62e), la défenseure internationale U20 doit quitter ses coéquipières (68e), remplacée par Aïssatou Tounkara, prêtée par le Paris SG cette semaine.

Plus entreprenantes, plus justes, les Floriacumises prennent logiquement l’avantage à la 67e minute. Un deuxième but signé Faustine Robert. Passée par Guingamp comme Aïssata Traoré qui réalise le break de la tête sur un centre de Robert (3-1, 84e), l’ancienne Montpelliéraine a très en vue avec une réalisation et deux passes décisives. Airine Fontaine est tout près du 4-1 après un contre mené par Kamczyk (85e) mais c’est finalement Charlotte Fernandès qui inscrit ce quatrième but en reprenant de la tête un corner de Robert (4-1, 86e). les Floriacumoises auraient pu aggraver la marque avec un peu plus de justesse technique mais l’essentiel est assuré avec ce second succès de la saison.

Après quatre journées, les voilà dans le top 5 du championnat avant d’aller défier le Paris SG, co-leader avec Lyon (4v), vendredi prochain à Poissy (Yvelines).

Aymeric Fourel

FLEURY – GUINGAMP : 4-1 (0-1). Arbitre : Mme Daupeux. Spectateurs : 250 environ.

Buts : Louis (55e), Robert (67e), Traoré (84e), Fernandès (86e) pour Fleury ; Bigot (38e) pour Guingamp.

Expulsion : Fourré (32e) à Guingamp. Avertissements : Dafeur (45e+1) à Fleury ; Lescop (16e), Fourré (22e, 32e), Daoudi (32e) à Guingamp.

Fleury : Picaud – Meffometou (Martins, 46e), Jaurena, Bizet (Tounkara, 68e) – Robert, Dafeur (cap.) (Mazo, 77e), Kamczyk, Kassi, Fernandès – Louis (Fontaine, 58e), Traoré. Entr. : Biancalani.

Guingamp : Sieber – Kazadi Ntambwe, Renard, Fercocq, Lescop (Le Lan, 87e) – Abdu, Seguin (Donnary, 68e), Daoudi (cap.) (Touriss, 87e), Ollivier (Bhandari, 75e) – Fourré, Bigot (Peneau, 68e). Entr. : Hébert.